Літня Олімпіада-2024: як пройшла церемонія закриття у Парижі

Офіційна церемонія закриття Ігор-2024 пройшла на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. За шоу спостерігали понад 71 тисяча глядачів. Олімпійський прапор передали Лос-Анджелесу, який прийме Олімпіаду-2028.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі відбулася на стадіоні "Стад де Франс" у французькій столиці пізно увечері в неділю, 11 серпня. Попри 30-градусну спеку, трибуни повністю заповнили близько 71,5 тисячі глядачів, а на самій арені на церемонію зібралися дев'ять тисяч спортсменів і команд підтримки з понад 200 країн, які взяли участь в Олімпіаді-2024. Український прапор несли срібні призери ігор - веслувальниця Людмила Лузан та борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.

Церемонія, названа організаторами "Рекорди", почалася з оди головному місту Франції: у саду Тюїльрі поряд з Лувром француженка Зао де Сагазан і хор виконали пісню "Sous le ciel de Paris" ("Під небом Парижа"). Загалом на сцені спортивної арени побували понад 100 виконавців, акробатів, танцюристів та циркових артистів. Як зазначив режисер-постановник шоу Тома Жоллі, його мета - подорож до витоків Ігор та їхнє майбутнє.

Одним із найяскравіших музичних номерів церемонії став виступ піаніста Алена Роше, який зіграв "Гімн Аполлона" на підвішеному вертикально роялі, а наприкінці його виступу п'ять олімпійських кілець зібралися в повітрі в єдину проєкцію.

Виступ Алана Роше Фото: Laurent Gillieron/KEYSTONE/picture alliance

Мерка Парижа передала Олімпійський прапор колезі з Лос-Анджелеса

Під час церемонії мерка Парижа Анн Ідальго передала прапор своїй колезі Карен Басс із Лос-Анджелеса. Каліфорнійський мегаполіс прийме наступні літні Олімпійські ігри 2028 року.

Головним героєм другої частини церемонії закриття, яку, за традицією, проводять саме організатори наступної Олімпіади, став голлівудський актор Том Круз. 62-річний Круз зробив драматичний вихід: спустився на арену з даху "Стад де Франс", схопив олімпійський прапор та застрибнув на мотоцикл під вигуки й овації натовпу. Далі він пронісся нічним Парижем і прямо на мотоциклі в'їхав на борт літака в стилі фільмів "Місія нездійсненна".

Том Круз з олімпійським прапором виконав небезпечний трюк Фото: Tingshu Wang/REUTERS

Музичну частину з боку США на церемонії на себе взяли співачка Біллі Айліш, Snoop Dogg та "візитівка" Лос-Анджелеса - гурт Red Hot Chili Peppers.

Томас Бах: Олімпійці створили культуру миру

Голова Олімпійського комітету Томас Бах під час своєї промови на церемонії повідомив, що літня Олімпіада-2024 року стала першою в історії з повним гендерним паритетом і назвав ці ігри "СенАсаційними" (обігравши назву французької річки, на якій проводилися частина змагань). Він похвалив спортсменів за те, що вони "створили культуру миру", навіть якщо їхні країни країни розділені війною.

"Я закликаю всіх, хто поділяє цей олімпійський дух: давайте жити цією культурою миру кожного дня", - закликав він.

Підсумки Олімпіади у Парижі

Україна фінішувала на 22-му місці 12 медалями - трьома золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими нагородами. За кількістю золотих нагород це є найкращий показник країни за останні 12 років.

Переможцем медального заліку Олімпіади у Парижі стала збірна США, яка має 40 золотих, 44 срібні та 42 бронзові нагороди. Американці в останній день змагань обійшли Китай - у китайської збірної теж 40 золотих медалей, але набагато менше срібла та бронзи.

Німеччина завершила літні Олімпійські ігри в Парижі на 10-му місці в загальнокомандному медальному заліку, здобувши 33 медалі, у тому числі 12 золотих. За кількістю нагород ця Олімпіада стала найменш успішною для ФРН з моменту возз'єднання країни у 1990 році. На літніх Олімпійських іграх 2008, 2012 та 2016 років збірна Німеччини входила до шістки кращих країн, а в 2021 році ФРН посідала дев'яте місце.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть 14-30 липня 2028 року у Сполучених Штатах. Чергову зимову Олімпіаду прийме з 6 по 22 лютого 2026 року Італія.