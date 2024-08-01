Тріатлон у Парижі запам'ятається не лише через брудну Сену

Олімпійський тріатлон серед жінок відбувся у Парижі після палких суперечок. Однак не брудна вода у Сені зрештою виявилася найбільшою проблемою, а мокра бруківка французької столиці.

"На старт. Увага. Руш!" - під цю традиційну команду 56 спортсменок поблизу мосту Олександра ІІІ стрибнули у Сену. Серед спортсменів і організаторів Олімпіади 2024 у Парижі відчувалося полегшення, що змагання з тріатлону нарешті стартували у середу, 31 липняпісля тривалих зволікань, спричинених незадовільними санітарними умовами у французькій річці. Через забруднення води і змагання, і тренування кілька днів були заборонені.

Коли "зелене світло" від санітарних служб таки було отримане, спортсменки не мали надмірних пересторог стрибати у воду. "У нашому виді спорту ми регулярно маємо справу зі скрутними умовами у воді. Гадаю, ми впораємося", - зазначила перед початком змагань німецька тріатлоністка Лаура Ліндеманн. Приблизно те саме було чути і від тренерів.

"Туалет Парижу"

Протягом останніх років уряд Франції інвестував близько 1,4 мільярда євро, аби очистити Сену до такого стану, щоби у цій річці можна було проводити змагання Олімпіади. Для цього довелося підключити нарешті до каналізації багато житлових будинків, які доти зливали свої нечистоти прямо у Сену чи її притоки.

Крім того, був збудований величезний водозливний басейн, аби у разі сильних дощів переповнені каналізаційні стоки не потрапляли прямо до Сени. Однак через рясні дощі на початку літа проби води протягом тривалого часу перед початком Олімпійських ігор не давали можливості відкрити річку для змагань з огляду на загрозу бактеріальних інфекцій. У соцмережах під час дискусій щодо якості води Сену нерідко називали не інакше, ніж "туалетом Парижу".

"Сена на смак цілком нормальна", - зізналася після запливу одна з німецьких спортсменок. Побоювання щодо бактеріальних інфекцій, тим не менше, у багатьох були Фото: IAIN MCGREGOR/Imago Images

Байдуже до здоров'я атлетів?

Подекуди наростала критика, мовляв, організаторам Олімпіади ефектна картинка змагань світового рівня у паризькій річці була важливішою за здоров'я спортсменів. У вівторок, зокрема, через якість води відклали змагання з чоловічого тріатлону, які зрештою відбулися днем пізніше після жіночих змагань.

Критики, серед яких, зокрема, олімпійський чемпіон Ян Фродено (Jan Frodeno), нарікали на відсутність в організаторів якого-небудь "плану Б". До цієї критики долучилися і Марлене Ґомес-Ґеґґель (Marlene Gomez-Göggel) і Сімон Гензеляйт (Simon Henseleit). "Може виникнути враження, що здоров'я атлеток і атлетів відіграє другорядну роль з огляду на бажання організаторів додати блиску Олімпіаді", - зазначили представники Німецької спілки тріатлоністів.

Зрештою, організатори таки здійснили свій "план А". А німецька тріатлоністка Ніна Айм (Nina Eim) після змагань констатувала, що "Сена на смак цілком нормальна". Спортсменка висловила сподівання, що всі учасники запливу на наступний день почуватимуться добре.

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Багато падінь на велозаїзді

Після запливу на 1500 метрів у стрімкій і каламутній воді Сени всі 56 спортсменок пересіли на велосипеди, щоб подолати заїзд у 40 кілометрів. Утім, і на дорозі на них чекали аж ніяк не сприятливі умови. Уночі перед змаганнями пройшов сильний дощ і бруківка у центрі Парижу була дуже слизькою. Чимало спортсменок зазнали падінь і втратили шанси на медалі. "Після такого падіння втрачаєш мінімум 30 секунд, а я навіть більше. Такий відрив проти таких швидких суперників не надолужити", - констатувала Лаура Ліндеманн.

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Домашня перемога Касандри Богран

Переможницею олімпійського тріатлону серед жінок після заключного 10-кілометрового забігу стала француженка Касандра Богран. Фаворитка змагань випередила Жюлі Дерон зі Швейцарії і Бет Поттер з Великобританії.

Касандра Богран після перемоги на домашній Олімпіаді Фото: Jasper Jacobs/Belga/dpa/picture alliance

Троє німецьких тріатлоністок посіли місця з восьмого по дванадцяте. Вони, попри всі дискусії і критику на адресу організаторів перед змаганнями, залишилися задоволеними спортивним святом у Парижі. "Було неймовірно голосно, було вражаюче багато людей, які вболівали обабіч траси - я такого ще не бачила", - зізналася німкеня Ліза Терч (Tertsch). Її колега по німецькій команді Лаура Ліндеманн була не менше у захваті від олімпійської атмосфери у Парижі - попри те, що сама вона зазнала прикрого падіння з велосипеду: "здавалося, публіка немов несе тебе над трасою".