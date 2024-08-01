Олімпіада 2024 в Парижі - незабутні моменти, унікальні фото

Олімпіада 2024 в Парижі - незабутні моменти, унікальні фото1 серпня 2024 р.
Над хвилями біля берегів Таїті
Це фото має неабиякий потенціал, аби увійти в історію. Зображений на ньому бразильський серфер Габріель Медіна явно розважається. Під час свого виступу на Олімпіаді 2024 останній гребінь хвилі він використав для стильного відходу.
Усе перевернулося в світі
BMX-фрістайл - відносно молодий олімпійський вид спорту. Для успіху потрібно досконало володіти тілом, мати досконалу координацію та неабияку частку сміливості. Упродовж 60 секунд необхідно виконати якомога більше трюків - чим складніші та вищі стрибки, тим краща оцінка. Від того ж, що витворяють спортсмени на рампах на Площі Згоди в Парижі просто перехоплює дух.
Емоції перемоги
Ольга Харлан впала на коліна й поцілувала підлогу. Українська шаблістка щойно завоювала бронзу на Олімпійських іграх у Парижі. "Це моя п'ята олімпійська медаль, і я просто вдячна фехтувальній доріжці, що її здобула", - відповіла Харлан на запитання DW, про що вона думала в той момент.
Тріумф по-новозеландськи
Новозеландські жінки виграли олімпійське золото у регбі-7. Свій успіх вони відзначили танцем хака. Це ритуальний танець маорі, корінного населення Нової Зеландії. Він не є якимсь войовничим танцем, але допомагає продемонструвати будь-які емоції - в тому числі й радість від золота.
Неочікуване охолодження
Ставки в садах і парках Версаля насправді не призначені для купання. Але під час змагань з кінного триборства еквадорський вершник Рональд Забала-Гетшель все ж таки випробував температуру води у водоймах - хоча й мимоволі.
Факелоносець Зідан сяє навіть під дощем
Церемонія відкриття Олімпійських ігор була сповнена яскравих моментів. Першою спортивною зіркою, якій випала честь взяти в руки олімпійський факел, став французький футбольний кумир Зінедін Зідан, який явно насолоджувався своєю прогулянкою по подіуму в Парижі - попри проливний дощ.