Олімпіада 2024 в Парижі - незабутні моменти, унікальні фото

Олімпійські ігри - це не лише спортивні досягнення, медалі та рекорди. Кожен день змагань дарує нам також вражаючи моменти. Деякі з них - у фотодобірці DW.

Над хвилями біля берегів Таїті

Серфер Габріель Медіна Фото: JEROME BROUILLET/AFP

Це фото має неабиякий потенціал, аби увійти в історію. Зображений на ньому бразильський серфер Габріель Медіна явно розважається. Під час свого виступу на Олімпіаді 2024 останній гребінь хвилі він використав для стильного відходу.

Усе перевернулося в світі

Китаянка Явен Денг під час змагань із BMX-фрістайлу Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

BMX-фрістайл - відносно молодий олімпійський вид спорту. Для успіху потрібно досконало володіти тілом, мати досконалу координацію та неабияку частку сміливості. Упродовж 60 секунд необхідно виконати якомога більше трюків - чим складніші та вищі стрибки, тим краща оцінка. Від того ж, що витворяють спортсмени на рампах на Площі Згоди в Парижі просто перехоплює дух.

Емоції перемоги

Шаблістка Ольга Харлан завоювала першу медаль України на Олімпіаді в Парижі Фото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance

Ольга Харлан впала на коліна й поцілувала підлогу. Українська шаблістка щойно завоювала бронзу на Олімпійських іграх у Парижі. "Це моя п'ята олімпійська медаль, і я просто вдячна фехтувальній доріжці, що її здобула", - відповіла Харлан на запитання DW, про що вона думала в той момент.

Тріумф по-новозеландськи

Новозеландська жіноча команда після перемоги на Олімпіаді 2024 Фото: Maya Vidon-White/UPI/newscom/picture alliancepicture alliance

Новозеландські жінки виграли олімпійське золото у регбі-7. Свій успіх вони відзначили танцем хака. Це ритуальний танець маорі, корінного населення Нової Зеландії. Він не є якимсь войовничим танцем, але допомагає продемонструвати будь-які емоції - в тому числі й радість від золота.

Неочікуване охолодження

Еквадорський вершник Рональд Забала-Гетшель Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Ставки в садах і парках Версаля насправді не призначені для купання. Але під час змагань з кінного триборства еквадорський вершник Рональд Забала-Гетшель все ж таки випробував температуру води у водоймах - хоча й мимоволі.

Факелоносець Зідан сяє навіть під дощем

Французька футбольна зірка Зінедін Зідан Фото: Miho Ikeya/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Церемонія відкриття Олімпійських ігор була сповнена яскравих моментів. Першою спортивною зіркою, якій випала честь взяти в руки олімпійський факел, став французький футбольний кумир Зінедін Зідан, який явно насолоджувався своєю прогулянкою по подіуму в Парижі - попри проливний дощ.