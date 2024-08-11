Медальний залік Олімпіади: перші - США, топ-10 замкнула ФРН

США очолили медальний залік Олімпійських ігор 2024 року. На другому місці - Китай з аналогічною кількістю золотих олімпійських медалей, але меншою срібних і бронзових. Німеччина - на 10-му місці, Україна - 22-га.

На Олімпійських іграх-2024 першість в медальному заліку здобула збірна США, хоча й отримала таку ж кількість золотих медалей, як і збірна Китаю.

Вирішальне "золото" американській збірній принесли баскетболістки в останньому змаганні заключного дня ігор у неділю, 11 серпня, обігравши французьких суперниць всього на одне очко. Після їхньої перемоги США очолили підсумкову таблицю олімпійських медалей зі 126 нагородами: 40 золотими, 44 срібними та 42 бронзовими. Це вже четверта поспіль перемога американців на літніх Олімпіадах.

Китай у медальному заліку опустився на другу сходинку - з 91 медаллю: 40 золотими, 27 срібними та 24 бронзовими. Попередній раз китайці втримали першість в медальному заліку на Олімпіаді 2008 року, яка проходила в їхній столиці Пекіні.

Третє місце зайняла Японія, яка виборола 45 медалей: 20 золотих, 12 срібних і 13 бронзових.

Топ-10 збірних Олімпіади-2024 замикає Німеччина

До десятки найкращих на Іграх у Парижі увійшли також Австралія (53 медалі, з яких золотих - 18), Франція (64 всього, золотих - 16), Нідерланди (34, "золота" - 15), Великобританія (14 золотих медалей з 65), Південна Корея (13 золотих із 32), Італія (12 з 40).

Замикає топ-10 Німеччина, чиї спортсмени вибороли 33 олімпійські медалі: 12 золотих, 13 срібних і вісім бронзових. Нинішні ігри стали найменш успішними для збірної Німеччини з моменту возз'єднання країни в 1990 році. На Олімпіадах 2008, 2012 і 2016 років німецькі спортсмени входили шістки найкращих, а на попередніх у Токіо ФРН посіла дев'яте місце з 37 медалями.

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Україна - в топ-25 олімпійських збірних у Парижі

Олімпійська збірна України в медальному заліку Олімпіади-2024 - на 22-му місці.

Загалом Україну представляли 140 атлетів у 23-х видах спорту. Українцям вдалося вибороти 12 олімпійських медалей в сімох видах: три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових. Загальна кількість медалей, яку вдалося здобути, є другим найгіршим результатом країни в історії (менше було на Олімпіаді 2016 року - 11), але три "золота" - найкращий результат української збірної за 12 років.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть 14-30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

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