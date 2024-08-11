Олімпійські ігри 2024: скільки медалей Україна здобула в Парижі
Українські спортсмени вибороли на Олімпіаді-2024 дванадцять медалей - три золотих, п'ять срібних, чотири бронзових. Хто саме з атлетів з України зійшов на олімпійський п'єдестал у Парижі - у фотодобірці DW.
Початок відліку - Ольга Харлан виборола олімпійську "бронзу"
Першу медаль для України на Олімпіаді в Парижі завоювала шаблістка Ольга Харлан. Вона здобула "бронзу" в поєдинку з Чой Себін із Південної Кореї.
Другу медаль для України забезпечив стрілець Сергій Куліш
Сергій Куліш виборов срібну медаль у змаганнях зі стрільби з 50 метрів з пневматичної гвинтівки. Це не перша олімпійська нагорода в спортивній кар'єрі українського стрільця родом з Черкас. На Олімпіаді в 2016 році в Ріо-де-Жанейро Куліш посів друге місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
Перше "золото" на Олімпіаді в Парижі від фехтувальниць
Перше "золото" на Олімпіаді-2024 Україні принесла жіноча збірна з фехтування на шаблях - вона перемогла збірну Республіки Корея з рахунком 45:42. Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.
Ярослава Магучіх - без рекорду, але із "золотом"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула "золото" в стрибках у висоту. З першої спроби атлетка взяла висоти 1,91 метра, 1,95 метра, 1,98 метра та 2,00 метра, однак двічі не змогла подолати 2,02 метра. Магучіх спробувала встановити рекорд на Олімпійських іграх, піднявши планку для стрибка на 2,04 метра, але, на жаль, подолати її не змогла… поки що.
Ірина Геращенко з "бронзою" за стрибки у висоту
Ще одну медаль зі стрибків у висоту Україні принесла Ірина Геращенко. Атлетка не змогла з трьох спроб взяти висоту 1,98 метра. За результатом попередніх стрибків вона розділила бронзову медаль з австралійською легкоатлеткою Елеанор Паттерсон.
Михайло Кохан виборов "бронзу" за метання молота
Український атлет Михайло Кохан здобув бронзову медаль у фіналі змагань із метання молота. Найкращий результат, який показав Кохан, - 79,39 метра. Ця медаль стала першою олімпійською для Михайла.
"Срібло" для українського гімнаста Іллі Ковтуна
Також для українського гімнаста Іллі Ковтуна під час Олімпійських ігор 2024 нарешті здійснилася його мрія. Після двох четвертих місць у Парижі він нарешті здобув свою першу олімпійську медаль - "срібло" у вправах на паралельних брусах.
Боксер Олександр Хижняк - "золото" в Парижі після "срібла" в Токіо
Український боксер Олександр Хижняк поповнив колекцію своїх олімпійських медалей - після "срібла", привезеного з Токіо, тепер у нього з'явилось і олімпійське "золото". На Олімпіаді-2024 в Парижі у фінальному поєдинку у вазі до 80 кг спортсмен змагався з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм, який є чемпіоном світу у цій вазі. Хижняк переміг роздільним рішенням суддів - 3:2.
Друге олімпійське "срібло" для Парвіза Насібова
Третє "срібло" у Парижі для України здобув Парвіз Насібов - у змаганнях з греко-римської боротьби, категорія до 67 кілограмів. Як і чотири роки тому, у фіналі він програв іранцю - цього разу Саїду Есмаїлі Лейвесі. Напередодні фіналу спортсмен пошкодив око у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, тому змагався у пов'язці.
Жан Беленюк завоював "бронзу" та оголосив про завершення кар'єри
Український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк у змаганнях з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів здобув "бронзу". Після перемоги над поляком Аркадіушем Кулиничем він зняв борцівки і залишив їх у центрі рингу. Символічний останній кидок Беленюка після виконання Жаном гопака провів тренер Мурад Саргсян. За словами спортсмена, у нього з'явилося нове хобі - настільний теніс.
"Срібло" для веслувальниць Людмили Лузан та Анастасія Рибачок
Людмила Лузан й Анастасія Рибачок посіли друге місце у фіналі веслувального спринту на каное-двійках на 500 м на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. На останніх метрах дистанції Лузан та Рибачок випередили спортсменок Канади, забезпечивши собі "срібло".
Ірина Коляденко здобула "срібло" у вільній боротьбі
У перший день виступів Ірина Коляденко здобула три перемоги поспіль та вперше в своїй кар'єрі потрапила до змагання за олімпійське "золото". У півфіналі українська борчиня переконливо здолала Айсулуу Тинибекову з Казазстану, з рахунком 9:2. У фіналі Коляденко протистояла японка Сакуро Мотокі, якій українка, однак, поступилась з рахунком 12:1, принісши Україні олімпійське "срібло".