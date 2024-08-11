Український боксер Олександр Хижняк поповнив колекцію своїх олімпійських медалей - після "срібла", привезеного з Токіо, тепер у нього з'явилось і олімпійське "золото". На Олімпіаді-2024 в Парижі у фінальному поєдинку у вазі до 80 кг спортсмен змагався з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм, який є чемпіоном світу у цій вазі. Хижняк переміг роздільним рішенням суддів - 3:2.