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Олімпійські ігри закриє небезпечний трюк Тома Круза

Дмитро Шварц
3 серпня 2024 р.

62-річний голлівудський актор виконає небезпечний трюк під час закриття Олімпійських ігор 2024 в Парижі, передаючи олімпійський прапор Лос-Анджелесу, який прийме наступну літню Олімпіаду через чотири роки.

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Том Круз несе олімпійський вогонь у 2004 році
Тому Крузу не вперше приймати участь у заходах, пов'язаних з ОлімпіадоюФото: picture-alliance / dpa/dpaweb

Голлівудський актор Том Круз виконає небезпечний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі в суботу, 11 серпня.

Як пише The Guardian, 62-річна американська кінозірка спуститься з даху паризького стадіону "Стад де Франс" з висоти 42 метрів. Після цього глядачам покажуть заздалегідь записані відеокадри, як актор мчить на мотоциклі вулицями Парижа з олімпійським прапором у раках, тоді пересідає в літак, що прямує до США, а прилетівши в Каліфорнію, стрибає з парашутом до знаку "Голлівуд", де передає прапор спортсменам. Символізм постановки в тому, що Лос-Анджелес прийме наступну літню Олімпіаду в 2028 році. 

Суперечлива церемонія відкриття Олімпійських ігор

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади в Парижі 26 липня викликала неоднозначні реакції.

Критику спіткала сцена, в якій співак, одягнений у костюм грецького бога Діоніса, з'явився разом із дрег-квін за довгим столом, що деяким глядачам нагадало картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря", на якій зображений Ісус Христос і 12 апостолів.

Організатори запевнили, що не мали наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи, а навпаки намагались відзначити толерантність, та перепросили в тих, "кого це могло чимось образити".

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