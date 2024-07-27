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Конфуз: спортсменів Південної Кореї представили як з КНДР

Дмитро Шварц
27 липня 2024 р.

На церемонії відкриття Олімпіади у Парижі спортсменів Південної Кореї помилково представили як північнокорейських.

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Спортсмени Південної Кореї під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі
Спортсмени Південної Кореї під час відкриття Олімпійських ігор у ПарижіФото: Miguel MEDINA/AFP/Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у суботу, 27 липня, вибачився за помилку на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, під час якої південнокорейських спортсменів помилково представили як північнокорейських. "Ми глибоко перепрошуємо за помилку, що сталася під час представлення південнокорейської команди під час трансляції церемонії відкриття", - заявив МОК корейською мовою на онлайн-сервісі X в суботу.

Коли південнокорейська делегація йшла на човні Сеною на церемонії відкриття ввечері 26 липня, її помилково представили офіційною назвою Північної Кореї. Делегацію Північної Кореї тим часом правильно представили з офіційною назвою країни.

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У Південній Кореї ця помилка наразилася на гостру критику. Як повідомляє AFP, віцеміністр спорту Південної Кореї Чан Мі Ран попросив про зустріч з президентом МОК Томасом Бахом задля з'ясування ситуації. Міністерство також попросило міністерство закордонних справ у Сеулі спрямувати "рішучий протест французькій стороні". Крім того, Національний олімпійський комітет Південної Кореї прагне зустрічі з Олімпійським організаційним комітетом і МОК, щоб висловити свій протест. 

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Відносини між Південною та Північною Кореями дуже напружені. Дві Кореї досі технічно перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950-53 років закінчився перемир'ям, а не мирним договором. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив Південну Корею "головним ворогом" Пхеньяна і заявляє про розширення розробки озброєнь, включаючи тактичну ядерну зброю. У відповідь на це Південна Корея і США посилили співпрацю в оборонній сфері.

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