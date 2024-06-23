У Сеулі назвали умову надання Україні летальної зброї

Рішення Сеула щодо надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю. Про це заявив радник з питань національної безпеки Чанг Хо Джин під час телевізійного виступу, повідомляє агенція Yonhap у неділю, 23 червня.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія, - сказав Чанг. "Чи залишиться для нас якась межа, якщо Росія надасть високоточну зброю Північній Кореї?". Зауваження Чанга означає, що Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо Росія перейде межу, відзначають в агенції.

Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо непостачання зброї Україні після того, як президент Росії Володимир Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство, який зобов'язує їх до взаємної оборони і співпраці у сфері військових технологій.

Відтоді Путін застеріг, що надання Сеулом зброї Україні було б "дуже великою помилкою".

Чанг також заявив, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинна докласти зусиль дляполіпшення двосторонніх відносин. "Якщо вони хочуть відновити і покращити корейсько-російські відносини, я хотів би повторити, що російська сторона повинна добре подумати", - сказав він.