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Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни РФ проти України

Дмитро Шварц
19 червня 2024 р.

За останні роки військова, економічна та інша співпраця між Північною Кореєю та Росією різко зросла. Наразі президент РФ Володимир Путін прибув до КНДР з офіційним візитом.

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Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина, 19 червня 2024 року
Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина, 19 червня 2024 року Фото: Yonhap/picture alliance

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни Росії проти Україні та пообіцяв посилити стратегічні зв'язки з Москвою. Як передає у середу, 19 червня, агентство Reuters, про це він заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, який прибув до КНДР з офіційним візитом.

"Зараз ситуація в світі ускладнюється і стрімко змінюється. У такій ситуації ми маємо намір і далі зміцнювати стратегічну комунікацію з Росією, з російським керівництвом", - сказав він.

Північна Корея "висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у проведенні спеціальної воєнної операції (так в Росії називають війну проти України - Ред.) в Україні для захисту суверенітету, безпекових інтересів, а також територіальної цілісності", сказав він.

Кім Чен Ин також зазначив, що відносини Північної Кореї та Росії вступають у період "нового високого процвітання".

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Путін подякував Кіму за підтримку російської політики

Своєю чергою, Путін на зустрічі з Кімом подякув тому за підтримку російської політики.

"Росія цінує послідовну і незміннуу підтримку з боку КНДР російської політики, зокрема й  на українському напрямку", - цитує Путіна російське державне інформаційне агентство РИА Новости.

Військова співпраця між Росією і КНДР 

Військова, економічна та інша співпраця між Північною Кореєю та Росією різко зросла після того, як у вересні Кім відвідав російський Далекий Схід для зустрічі з Путіним, що стало їхньою першою зустріччю з 2019 року.

У США та Південній Кореї викрили КНДР у наданні Росії артилерії, ракет та іншого військового обладнання для продовження війни проти України, ймовірно - в обмін на ключові військові технології та допомогу. Будь-яка торгівля зброєю з Північною Кореєю порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які Росія, як постійний член цього органу, раніше підтримала.

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