У НАТО стурбовані підтримкою ядерної програми КНДР Росією

Північноатлантичний альянс занепокоєний підтримкою, яку Росія може надати ракетній і ядерній програмам Північної Кореї, заявив у вівторок, 18 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми, звичайно, також стурбовані потенційною підтримкою, яку Росія надає Північній Кореї, коли йдеться про підтримку її ракетної та ядерної програм", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після їхньої зустрічі у Вашингтоні.

Він наголосив, що війна Росії проти України підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які зацікавлені у тому, щоб Захід зазнав поразки. Це, зазначив Столтенберг, демонструє, яким чином виклики безпеці в Європі пов'язані з Азією, і додав, що наступного місяця на саміті НАТО у Вашингтоні відбудеться подальше зміцнення партнерства Альянсу з Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю і Японією.

Столтенберг про необхідність "наслідків" для Китаю

Генсек НАТО сказав, що на певному етапі мають настати "наслідки" для Китаю за підтримку РФ. "Вони (китайці. - Ред.) не можуть продовжувати мати нормальні торговельні відносини з країнами Європи і в той же час розпалювати найбільшу війну, яку ми бачили в Європі з часів Другої світової війни", - сказав він, цитує Reuters.

Столтенберг сказав, що ще занадто рано говорити про те, якими можуть бути ці наслідки, "але це має бути питання, яке ми повинні вирішити, тому що продовжувати так, як ми робимо це сьогодні, не є життєздатним".

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що вважає нинішній візит президента РФ Володимира Путіна до КНДР його "відчайдушною" спробою зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його війну проти України.

Блінкен додав, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонну промислову базу, адже саме з КНР Росія імпортує 70 відсотків верстатів і 90 відсотків мікроелектроніки. "Це має припинитися", - сказав держсекретар США.

Візит Путіна до КНДР

У вівторок Володимир Путін здійснює державний візит до Північної Кореї - перший за останні 24 роки.

Перед візитом до КНДР він подякував Пхеньяну за підтримку війни РФ проти України. "Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні російської спеціальної військової операції (СВО) в Україні (так називають в РФ війну проти України - Ред.), солідарність із нами з ключових міжнародних питань, готовність відстоювати спільні пріоритети та погляди на майданчику Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Путін у статті для північнокорейської газети "Нодон Сінмун".

Путін приїжджає до Пхеньяна на запрошення керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, який відвідав Росію у вересні минулого року. За повідомленням російських ЗМІ, у ході візиту президента РФ до КНДР лідери двох країн підпишуть низку "важливих документів", зокрема договір про "стратегічне партнерство".