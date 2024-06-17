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"Дружній візит": Путін їде до Кім Чен Ина

Максим Сидоржевський
17 червня 2024 р.

18 червня Володимир Путін їде з першим за 24 роки візитом до північнокорейського диктатора. Кім Чен Ин, імовірно, готує парад.

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Кім Чен Ин (Північна Корея) і Володимир Путін (Росія)
Кім Чен Ин і Володимир ПутінФото: Vladimir Smirnov/AFP

Президент Росії Володимир Путін приїде у вівторок, 18 червня, у Північну Корею з дводенним "дружнім державним візитом", повідомили у пресслужбі Кремля.

У державних північнокорейських ЗМІ зазначили, що він прибуде на запрошення правителя країни Кім Чен Ина. Подробиці програми візиту не повідомляються ані Москвою, ані Пхеньяном.

Сайт NK News, що спеціалізується на Північній Кореї, пише, що аналіз комерційних супутникових знімків свідчить, що Кім може готувати величезний парад на центральній площі Пхеньяна. 

Це буде другий візит Путіна до країни за час його перебування при владі. Перший відбувся 24 роки тому - невдовзі після того, як він став президентом, - для зустрічі з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Військова співпраця між РФ і КНДР 

Військова, економічна та інша співпраця між Північною Кореєю та Росією різко зросла після того, як у вересні Кім відвідав російський Далекий Схід для зустрічі з Путіним, що стало їхньою першою зустріччю з 2019 року.

У США та Південній Кореї викрили КНДР у наданні Росії артилерії, ракет та іншого військового обладнання для продовження війни проти України, ймовірно - в обмін на ключові військові технології та допомогу. Будь-яка торгівля зброєю з Північною Кореєю порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які Росія, як постійний член цього органу, раніше підтримала.

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