Путін подякував КНДР за підтримку війни проти України

Президент РФ прибуває з державним візитом до Північної Кореї на запрошення Кім Чен Ина. Під час візиту очікується підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

Президент Росії Володимир Путін напередодні візиту до Північної Кореї подякував Пхеньяну за підтримку війни РФ проти України. Про це йдеться у статті Путіна для північнокорейської газети "Нодон Сінмун", оприлюдненій на сайті Кремля у вівторок, 18 червня.

"Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні російської спеціальної військової операції (СВО) в Україні (так називають в РФ війну проти України - Ред.), солідарність із нами з ключових міжнародних питань, готовність відстоювати спільні пріоритети та погляди на майданчику Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Путін у статті.

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Президент РФ висловив сподівання, що Росії та КНДР "спільними зусиллями вдасться вивести двосторонню взаємодію на ще більш високий рівень". За його словами, Росія та КНДР продовжують "активно розвивати багатопланове партнерство".

Договір про стратегічне партнерство

Прибуття Путіна до КНДР із державним візитом очікується ввечері 18 червня. Він приїжджає на запрошення керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, який відвідав Росію у вересні минулого року. Це вже другий візит Путіна до КНДР на посаді президента. Вперше він відвідав цю країну у 2000 році на запрошення тодішнього північнокорейського керівника Кім Чен Іра.

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Північна Корея, яка десятиліттями перебуває під санкціями США та ООН, рідко приймає іноземних державних лідерів. Захід звинувачує Пхеньян у постачанні зброї та боєприпасів Росії для війни проти України. Путін же наразі відшукує шляхи поповнення арсеналів, що виснажилися.

За повідомленням російських ЗМІ, у ході візиту президента РФ до КНДР лідери двох країн підпишуть низку "важливих документів", зокрема договір про "стратегічне партнерство".

США та Україна стурбовані візитом Путіна до КНДР

США висловили стурбованість щодо поглиблення відносин між КНДР і Росією, а також що можливих наслідків для безпеки України та Південної Кореї. Про це під час брифінгу 17 червня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ми не стурбовані поїздкою. Нас турбує поглиблення відносин між цими двома країнами, і не лише через вплив, який це матиме на український народ. Тому що ми знаємо, що північнокорейські балістичні ракети все ще використовуються для ураження українських цілей. Але через те, що тут може бути певний взаємообмін, яка може вплинути на безпеку на Корейському півострові", - зазначив він.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що візит російського президента до КНДР демонструє, наскільки Путін залежить від авторитарних лідерів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що найкращою відповіддю на візит Путіна до КНДР стане "подальше зміцнення дипломатичної коаліції за справедливий і міцний мир в Україні та постачання Україні нових ЗРК Patriot та боєприпасів".

Путін після початку війни проти України різко скоротив кількість закордонних поїздок. Росія зараз перебуває під широкими міжнародними санкціями, сам Путін став для більшості західних країн персоною нон ґрата, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.