Сеул: КНДР передала РФ 5 млн артилерійських снарядів

РФ отримала від КНДР близько 5 мільйонів снарядів, підрахували в Південній Кореї. В Сеулі не виключають, що Путін під час візиту в Пхеньян обговорюватиме подальше постачання зброї з КНДР в РФ.

Північна Корея відправила в Росію тисячі контейнерів, в яких може міститися близько п'яти мільйонів артилерійських боєприпасів. Таку оцінку озвучив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік у розмові з агентством Bloomberg , що яка була оприлюднена у п'ятницю, 14 червня.

Сеул зафіксував щонайменше 10 тисяч вантажних контейнерів, які переправляли з КНДР до Росії, зазначив міністр. За його словами, президент РФ Володимир Путін, імовірно, намагатиметься узгодити подальші поставки під час свого візиту у Пхеньян, запланованого на найближчий час.

"Очікується, що Путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у галузі безпеки, особливо у сфері військових постачань, як-от постачання артилерійських снарядів, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу (у війні проти України. - Ред.)", - цитує Шина агентство. За даними очільника міноборони Південної Кореї, Пхеньян відправив в Росію також десятки балістичних ракет.

Натомість Москва передала Північній Кореї технології, які мають допомогти їй у реалізації планів Пхеньяна із розгортання групи супутників-шпигунів, а також звичайних озброєнь, як-от танків й літаків, йдеться в публікації.

КНДР значно більше постачає боєприпасів РФ, ніж Захід Україні - Bloomberg

В агентстві Bloomberg вважають, що кількість боєприпасів, які Північна Корея надала Росії після візиту глави КНДР Кім Чен Ина в РФ у вересні 2023 року, значно перевершує обсяги поставок Києву боєприпасів від США і ЄС. "Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, коли вона була змушена ощадно застосовувати боєприпаси через скорочення поставок, коли Конгрес США затримував допомогу", - вказують автори матеріалу.

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Як Москва, так і Пхеньян заперечують постачання озброєнь із КНДР до РФ. Однак комерційні супутникові знімки і розвіддані уряду США свідчать про те, що російські вантажні судна регулярно курсують до колись тихого північнокорейського порту Наджин, розташованого на кордоні Росії і КНДР. Більшість із них прямували у невеликий порт, розташований поруч із селищем Дунай під російським Владивостоком - колишньою радянською базою для підводних човнів.

За твердженням Білого дому, озброєння, які надходять із КНДР у Росію цим маршрутом, потім перевозять залізницею за тисячі кілометрів, у місто Тихорецьк, для подальшого використання на полі бою в Україні.

Крім того, наприкінці березня цього року спеціалізоване англомовне видання NK News вказувало на те, що російські літаки літають до Північної Кореї, найімовірніше також для перевезення зброї. Приміром, один з них - вантажний літак, який, як заявляли в США раніше, використовувася для доставки балістичних ракет з КНДР для застосування проти України. Журналісти вказували на чималу кількості подібних неоголошуваних польотів російських літаків до Північної Кореї, зафіксованих з минулої осені, що набувало особливого резонансу на тлі запитань про те, чи отримує Москва балістичні ракети малої дальності з КНДР морським або повітряним шляхом.

Запланований візит Путіна до Північної Кореї

10 червня російське видання "Ведомости" з посиланням на дипломатичне джерело писало, що Путін "протягом найближчих тижнів послідовно відвідає Північну Корею і В'єтнам". "Буде обговорюватися розв'язання проблеми із взаєморозрахунками і налагодження турпотоків", - йшлося в публікації. Факт підготовки візиту президента РФ у Пхеньян підтвердив виданню, зокрема, посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

Нинішня поїздка Путіна в КНДР стане першою з 2000 року.

Нагадаємо, в березні цього року Сеул повідомляв про щонайменше 7000 контейнерів з боєприпасами, які РФ отримала від КНДР.