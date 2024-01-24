Кулеба: КНДР краще надає снаряди РФ, ніж партнери Україні

Західним партнерам України потрібно припинити дискутувати про можливу перемогу Росії, а збільшувати натомість потужності власного ВПК і посилити підтримку ЗСУ озброєннями, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам у недостатній ефективності та незадовільних обсягах постачання озброєнь для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

"Хоч Україна значно наростила своє виробництво і робитиме це й надалі, ми досі бачимо, що західна оборонна промисловість - оборонна промисловість країн, які нам допомагають - не в змозі виробляти достатню кількість артилерійських боєприпасів", - констатував міністр в інтерв'ю німецькому виданню Bild , оприлюдненому ввечері 23 січня.

"КНДР ефективніше постачає РФ боєприпаси, ніж Захід Україні"

На думку Кулеби, такий стан справ не відповідає ні "потребам війни в Україні, ні оборонним потребам ваших власних країн".

Також міністр зазначив, що Росія явно переважає у постачанні артилерійських боєприпасів, а одна з причин цього - поставки з Північної Кореї. "Як би абсурдно це не лунало, але складається враження, що Північна Корея для Росії є ефективнішим партнером, ніж наші друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися", - наголосив Кулеба.

Раніше США та Південна Корея доводили, що Росія отримує тисячі контейнерів з КНДР, тож загальний обсяг отриманих нею звідти боєприпасів може перевищувати мільйон одиниць.

На тлі цього Кулеба наголосив: "Хоч ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого". За його словами, оборона лінії фронту без достатньої кількості артилерійських боєприпасів коштує життя багатьом українським захисникам.

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"Заходу не варто марнувати час на нескінченні дискусії"

Так само міністр закликав західних союзників і представників військово-промислових комплексів (ВПК) припинити звинувачувати одне одного у недостатньому нарощуванні виробництва. "Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери іноді тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", - наголосив Кулеба.

Він визнав, що його дратують ці дебати, в тому числі й про можливу перемогу РФ у війні. "Люди, чиновники, особи, які ухвалюють рішення, і зацікавлені сторони повинні припинити теоретизувати про можливу перемогу Росії. Тому що тоді Україна стане першою жертвою. Але Німеччина та інші європейські країни будуть наступними. І між ними не буде багато часу", - вважає міністр.

На його думку, це неправильний політичний підхід, натомість варто зосередитися на перемозі. "Найкращий спосіб забезпечити безпеку Німеччини та інших європейських держав - це надати Україні все необхідне для перемоги над Росією і звільнення українських територій", - переконаний дипломат.

Україні потрібні ракети Taurus, але не для ударів по території РФ

Під час розмови з німецькими журналістами Кулеба також торкнувся теми можливої передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus. "Нам не потрібен Taurus для нападу на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен Taurus для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на території України", - наголосив він.

Міністр також запевнив, що уряд України перебуває в постійному контакті щодо цього питання з колегами в Берліні й не втрачає надії на отримання цього виду озброєнь для ЗСУ.

Минулого тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) пояснив в інтерв'ю Tagesspiegel позицію Берліна щодо передачі озброєнь ЗСУ. "Якщо Путін виграє цю війну й окупує Україну, небезпека для регіону НАТО, природно, зросте", - сказав він. За його словами, це - ще одна причина того, чому Німеччина не може постачати Україні все.

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