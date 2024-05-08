Близько половини ракет КНДР вибухнули в повітрі - Костін

За даними Офісу генпрокурора, відсоток несправності північнокорейських ракет, поставлених Росії, досить високий. Близько половини з запущених по Україні - втратили траєкторію та вибухнули в повітрі, не досягнувши цілі.

Близько половини північнокорейських ракет, якими Росія атакувала Україну, виявились несправними, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін 7 травня міжнародному агентству Reuters.

За його словами, розслідування довело, що відсоток відмов ракет з Північної Кореї є досить високим. "Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", - розповів він.

Через це дослідити уламки вдалося в 21 з близько 50 запущених ракет. У тих випадках, коли уламки ракет не вдавалося зібрати на місці падіння, їх ідентифікували за траєкторією польоту, швидкістю і місцем запуску.

Загальна кількість ідентифікованих запусків збігається з даними розвідки, згідно з якими КНДР доставила в РФ близько 50 балістичних ракет.

Минулого місяця Росія наклала вето на щорічне поновлення складу групи експертів, які протягом 15 років стежили за дотриманням санкцій ООН проти Північної Кореї. За кілька днів до закінчення терміну дії свого мандату група підтвердила, що в порушення санкцій північнокорейська балістична ракета "Хвасон-11" (KN-23) завдала удару по Харкову.

Костін запевнив, що попри невдачу в ООН, українські правоохоронці продовжать розслідування. Зараз вони з'ясовують, чи відправляла Північна Корея росіянам своїх інструкторів для спостереження за запуском ракет.

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