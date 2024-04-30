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В ООН підтвердили удар Росії по Харкову ракетою з КНДР

Анастасія Арінушкіна | Анастасія Шепелева
30 квітня 2024 р.

Виявлені в січні уламки належали ракеті Hwasong-11 із Північної Кореї, йдеться у звіті ООН. Це свідчить про порушення ембарго на постачання зброї з КНДР.

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Вирва та зруйнований будинок унаслідок удару по Харкову, фото 2 січня 2024 року
Наслідки удару по Харкову, 2 січня 2024 рокуФото: Sergey Bobok/AFP

Уламки ракети, знайдені в Харкові після російського удару 2 січня 2024 року, належали північнокорейській балістичній ракеті серії "Хвасон-11", йдеться у звіті, поданому Радбезу ООН групою зі спостереження за санкціями. З доповіддю у понеділок, 29 квітня, ознайомилося агентство Reuters. Експерти ООН дійшли висновку, що знайдені уламки ракети з Північної Кореї свідчать про порушення ембарго на постачання зброї з КНДР, наголошується у доповіді.

Троє представників відомства у квітні вирушили в Україну, щоб оглянути уламки, і не знайшли жодних доказів, що ця ракета могла бути зроблена в РФ. Вони не змогли "незалежно визначити, звідки і ким була запущена ракета", цитує доповідь Reuters, водночас інформація про траєкторію, надана українською владою, "вказує, що її було запущено з території РФ". "Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана російськими громадянами", - йдеться у доповіді.

РФ та КНДР поглиблюють військову співпрацю

США та інші країни звинувачують Північну Корею у переданні зброї Росії для використання у війні проти України. Москва та Пхеньян заперечують ці звинувачення, однак у 2023 році уряди країн домовилися поглибити військові відносини.

У березні  Росія наклала вето  на щорічне продовження повноважень спостерігачів ООН за санкціями - експерти протягом 15 років стежили за дотриманням санкцій ООН щодо Північної Кореї у зв'язку з її ядерною та ракетною програмами. Мандат нинішньої групи експертів спливає 30 квітня.

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