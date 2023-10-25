Чим Захід може відповісти на альянс Росії і Північної Кореї?

США звинувачують КНДР у постачанні Росії зброї для війни проти України. На думку експертів, глибока неприязнь до Заходу довго підживлюватиме співпрацю Москви і Пхеньяна.

Південна Корея приєдналася до США у засудженні Північної Кореї після того, як минулого тижня Вашингтон виступив із твердженнями, що КНДР поставила боєприпаси та зброю Росії для ведення нею війни проти України. У Сеулі розглядають можливість вжити додаткових заходів щодо Пхеньяна, заявив у суботу, 21 жовтня, високопоставлений представник південнокорейського МЗС.

Між тим аналітики вважають, що у Південної Кореї залишилось небагато важелів тиску на північного сусіда, якому вдається справлятися з труднощами, незважаючи на безпрецедентні міжнародні санкції, які Рада Безпеки ООН кілька разів посилювала після проведення Північною Кореєю ядерних випробувань.

Рада Безпеки ООН запровадила безпрецедентні санкції щодо Північної Кореї за її ракетно-ядерні випробування Фото: Yonhap/picture alliance

На думку оглядачів, з моменту першого ядерного вибуху, здійсненого КНДР у жовтні 2006 року, глобальна геополітична ситуація кардинально змінилася, і Пхеньян, продовжуючи своє протистояння із Заходом, тепер вступив у тісний союз як з Росією, так і з Китаєм. І ці альянси дозволяють Північній Кореї обходити численні санкції, удосконалювати військовий потенціал та намагатися реалізувати власні геополітичні амбіції у Північно-Східній Азії.

Південна Корея засуджує взаємні військові поставки РФ і КНДР

Посилаючись на розвиток відносин між Росією та Північною Кореєю, МЗС Південної Кореї у заяві від 21 жовтня зазначило: "Будь-які взаємні поставки (у військовій сфері. - Ред.) між цими двома країнами є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН та загрозою миру і стабільності на Корейському півострові".

Джон Кірбі Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

Ці коментарі пролунали після того, як офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам у Вашингтоні, що Пхеньян нібито поставив Москві 1000 контейнерів із військовими вантажами.

За даними влади США, було помічено, як у порту Раджин контейнери помістили на борт північнокорейського судна, а потім доставили в порт в селищі Дунай у Приморському краї Росії. Далі, за словами Кірбі, супутники простежили шлях вантажу з порту до складу боєприпасів у районі міста Тихорецьк, яке розташоване приблизно за 290 км від кордону Росії з Україною.

Аналогічні знімки з космосу, проаналізовані Центром стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies), що базується у Вашингтоні, виявили різке збільшення кількості поїздів, що перевозять контейнери через кордон Північної Кореї з Росією.

І Москва, і Пхеньян категорично відкидають звинувачення у тому, що КНДР постачає зброю в РФ. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 17 жовтня знову наголосив, що жодних доказів таких поставок немає.

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Москва і Пхеньян невдоволені діями Заходу

У той час, як за рахунок ймовірних взаємних поставок Росія отримує вигоди у військовій сфері, а Північна Корея - імовірно, паливо, продовольство та військові технології, у обох країн з'являється також шанс зміцнити двосторонні відносини та "завдати неприємностей" Заходу, вказує Ден Пінкстон, професор міжнародних відносин у сеульському кампусі Тройського університету

Військовий парад у Північній Кореї, 9 вересня 2023 року Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

"Обидві ці країни мають глибоке почуття невдоволення Заходом і бажання переграти міжнародний порядок, - каже професор. - До цього списку можна додати й інших гравців - наприклад, Китай та Іран. Їхні претензії не у всьому збігаються, але всі ці країни незадоволені Заходом".

І хоча жодна з держав, що утворюють цей, за словами Пінкстона, новий "антидемократичний альянс", повністю не довіряє одна одній, вони співпрацюватимуть доти, доки це відповідатиме їхнім інтересам. У випадку з Росією та Північною Кореєю така співпраця може тривати дуже довго: "Ці дві країни хочуть мати зовсім іншу архітектуру безпеки, ніж зараз. Російський лідер Володимир Путін хоче зруйнувати НАТО і Євросоюз, у той час як Північна Корея - скасувати угоду про перемир'я, підписанням якої у липні 1953 року закінчилася Корейська війна, і, ймовірно, взяти під контроль південну половину Корейського півострова".

Кім Чен Ин і міністр оборони РФ Сергій Шойгу (праворуч) на аеродромі під Владивостоком, 16 вересня 2023 року Фото: KCNA/AP/picture alliance

Це політичні гравці, які діють опортуністично, оскільки мають змогу скористатися нинішньою глобальною геополітичною ситуацією, пояснює Пінкстон. Водночас, на його думку, для Північної Кореї зміцнення союзу з Росією є певним проявом престижу, який певною мірою рятує від почуття приниження, яке відчуває Кім Чен Ин.

Небезпека цього альянсу, вважає професор, полягає в тому, що чергові санкції щодо Пхеньяна, які запроваджують США чи Південна Корея, навряд чи послаблять режим Кіма. А Росія вже дала зрозуміти, що, використовуючи своє право вето в Раді Безпеки ООН, не погодиться на посилення тиску на КНДР з боку ООН.

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Специфічний набір навичок КНДР стане в нагоді Москві?

Висловлювалися навіть припущення, що Північна Корея, якій так довго вдається вміло виживати в умовах тотальних санкцій за рахунок використання хакерських атак з крадіжкою величезних сум у криптовалютах, контрабанди наркотиків під дипломатичним прикриттям, а також інших хитромудрих дій, імовірно, готова навчити Росію деяким своїм прийомам - в обмін на ядерні та ракетні технології.

Пак Чжун Вон, професор міжнародного права в Університеті Данкук, вважає, що Північна Корея, ймовірно, "продовжить займати провокаційні позиції та максимально використовувати сприятливу міжнародну ситуацію у своїх цілях".

За його словами, з поля зору Пхеньяна не вислизне те, що політика США зараз "паралізована". Північна Корея, додає Пак, також усвідомлює, що Україна та Близький Схід приковують зараз до себе увагу всього світу. І що з урахуванням того, що Росія в Раді Безпеки ООН є другом КНДР, додаткові санкції щодо неї, швидше за все, будуть обмежені за масштабами і впливом.

"Все це є сприятливим для Півночі, і я очікую, що Пхеньян продовжить користуватися такою невизначеністю аж до виборів у США у наступному році, - прогнозує Пак. - Тільки коли ми дізнаємось, хто буде новим американським президентом, ситуація може стабілізуватися".