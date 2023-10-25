Чим Захід може відповісти на альянс Росії і Північної Кореї?
Південна Корея приєдналася до США у засудженні Північної Кореї після того, як минулого тижня Вашингтон виступив із твердженнями, що КНДР поставила боєприпаси та зброю Росії для ведення нею війни проти України. У Сеулі розглядають можливість вжити додаткових заходів щодо Пхеньяна, заявив у суботу, 21 жовтня, високопоставлений представник південнокорейського МЗС.
Між тим аналітики вважають, що у Південної Кореї залишилось небагато важелів тиску на північного сусіда, якому вдається справлятися з труднощами, незважаючи на безпрецедентні міжнародні санкції, які Рада Безпеки ООН кілька разів посилювала після проведення Північною Кореєю ядерних випробувань.
На думку оглядачів, з моменту першого ядерного вибуху, здійсненого КНДР у жовтні 2006 року, глобальна геополітична ситуація кардинально змінилася, і Пхеньян, продовжуючи своє протистояння із Заходом, тепер вступив у тісний союз як з Росією, так і з Китаєм. І ці альянси дозволяють Північній Кореї обходити численні санкції, удосконалювати військовий потенціал та намагатися реалізувати власні геополітичні амбіції у Північно-Східній Азії.
Південна Корея засуджує взаємні військові поставки РФ і КНДР
Посилаючись на розвиток відносин між Росією та Північною Кореєю, МЗС Південної Кореї у заяві від 21 жовтня зазначило: "Будь-які взаємні поставки (у військовій сфері. - Ред.) між цими двома країнами є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН та загрозою миру і стабільності на Корейському півострові".
Ці коментарі пролунали після того, як офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам у Вашингтоні, що Пхеньян нібито поставив Москві 1000 контейнерів із військовими вантажами.
За даними влади США, було помічено, як у порту Раджин контейнери помістили на борт північнокорейського судна, а потім доставили в порт в селищі Дунай у Приморському краї Росії. Далі, за словами Кірбі, супутники простежили шлях вантажу з порту до складу боєприпасів у районі міста Тихорецьк, яке розташоване приблизно за 290 км від кордону Росії з Україною.
Аналогічні знімки з космосу, проаналізовані Центром стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies), що базується у Вашингтоні, виявили різке збільшення кількості поїздів, що перевозять контейнери через кордон Північної Кореї з Росією.
І Москва, і Пхеньян категорично відкидають звинувачення у тому, що КНДР постачає зброю в РФ. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 17 жовтня знову наголосив, що жодних доказів таких поставок немає.
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Москва і Пхеньян невдоволені діями Заходу
У той час, як за рахунок ймовірних взаємних поставок Росія отримує вигоди у військовій сфері, а Північна Корея - імовірно, паливо, продовольство та військові технології, у обох країн з'являється також шанс зміцнити двосторонні відносини та "завдати неприємностей" Заходу, вказує Ден Пінкстон, професор міжнародних відносин у сеульському кампусі Тройського університету
"Обидві ці країни мають глибоке почуття невдоволення Заходом і бажання переграти міжнародний порядок, - каже професор. - До цього списку можна додати й інших гравців - наприклад, Китай та Іран. Їхні претензії не у всьому збігаються, але всі ці країни незадоволені Заходом".
І хоча жодна з держав, що утворюють цей, за словами Пінкстона, новий "антидемократичний альянс", повністю не довіряє одна одній, вони співпрацюватимуть доти, доки це відповідатиме їхнім інтересам. У випадку з Росією та Північною Кореєю така співпраця може тривати дуже довго: "Ці дві країни хочуть мати зовсім іншу архітектуру безпеки, ніж зараз. Російський лідер Володимир Путін хоче зруйнувати НАТО і Євросоюз, у той час як Північна Корея - скасувати угоду про перемир'я, підписанням якої у липні 1953 року закінчилася Корейська війна, і, ймовірно, взяти під контроль південну половину Корейського півострова".
Це політичні гравці, які діють опортуністично, оскільки мають змогу скористатися нинішньою глобальною геополітичною ситуацією, пояснює Пінкстон. Водночас, на його думку, для Північної Кореї зміцнення союзу з Росією є певним проявом престижу, який певною мірою рятує від почуття приниження, яке відчуває Кім Чен Ин.
Небезпека цього альянсу, вважає професор, полягає в тому, що чергові санкції щодо Пхеньяна, які запроваджують США чи Південна Корея, навряд чи послаблять режим Кіма. А Росія вже дала зрозуміти, що, використовуючи своє право вето в Раді Безпеки ООН, не погодиться на посилення тиску на КНДР з боку ООН.
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Специфічний набір навичок КНДР стане в нагоді Москві?
Висловлювалися навіть припущення, що Північна Корея, якій так довго вдається вміло виживати в умовах тотальних санкцій за рахунок використання хакерських атак з крадіжкою величезних сум у криптовалютах, контрабанди наркотиків під дипломатичним прикриттям, а також інших хитромудрих дій, імовірно, готова навчити Росію деяким своїм прийомам - в обмін на ядерні та ракетні технології.
Пак Чжун Вон, професор міжнародного права в Університеті Данкук, вважає, що Північна Корея, ймовірно, "продовжить займати провокаційні позиції та максимально використовувати сприятливу міжнародну ситуацію у своїх цілях".
За його словами, з поля зору Пхеньяна не вислизне те, що політика США зараз "паралізована". Північна Корея, додає Пак, також усвідомлює, що Україна та Близький Схід приковують зараз до себе увагу всього світу. І що з урахуванням того, що Росія в Раді Безпеки ООН є другом КНДР, додаткові санкції щодо неї, швидше за все, будуть обмежені за масштабами і впливом.
"Все це є сприятливим для Півночі, і я очікую, що Пхеньян продовжить користуватися такою невизначеністю аж до виборів у США у наступному році, - прогнозує Пак. - Тільки коли ми дізнаємось, хто буде новим американським президентом, ситуація може стабілізуватися".