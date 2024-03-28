РФ заблокувала подовження моніторингу санкцій ООН щодо КНДР

РФ заблокувала подовження моніторингу санкцій ООН щодо КНДР28 березня 2024 р.
Російська Федерація заблокувала подовження мандату для роботи групи експертів ООН з моніторингу міжнародних санкцій щодо Північної Кореї. Це відбулося в четвер, 28 березня, під час засідання Ради Безпеки ООН через кілька тижнів після того, як цей орган заявив, що розслідує повідомлення про передачу зброї Пхеньяном Москві. Китай утримався під час відповідного голосування, а всі інші члени Радбезу підтримали подовження роботи групи. Мандат експертної комісії спливає наприкінці квітня цього року.
Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що без щорічного перегляду, який би гарантував оцінку і потенційну модифікацію санкцій, робота групи була б невиправданою. "Група продовжувала зосереджуватися на тривіальних питаннях, які не співмірні з проблемами, що стоять перед півостровом", - сказав Небензя, якого цитує інформагенція AFP. "Росія закликала Радбез ухвалити рішення про проведення відкритого і чесного перегляду санкцій Радбезу (...) на щорічній основі", - додав російський постпред.
Північна Корея з 2006 року перебуває під жорсткими міжнародними санкціями, запровадженими Радою Безпеки ООН у відповідь на її ядерну програму. Однак з 2019 року Росія і Китай намагаються переконати Раду Безпеки послабити санкції щодо Пхеньяна, що не мають терміну дії, нагадує AFP. Вето Москви в Раді Безпеки не скасовує санкції щодо Північної Кореї, але означає кінець роботі групи експертів, яка стежить за їхнім виконанням - і за незліченними порушеннями.
Шквал критики в бік Москви з Києва й Вашингтона
Цей крок РФ спричинив шквал критики з боку Заходу, а також України. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав у своєму дописі в соцмережі X вето РФ "визнанням провини" на тлі звинувачень у тому, що КНДР допомагає Росії у її війні проти України.
"Москва більше не приховує своєї військової співпраці з Північною Кореєю щодо отримання зброї та боєприпасів всупереч санкціям, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - написав Кулеба й закликав міжнародну спільноту рішуче засудити цей крок Москви. Також до свого допису український урядовець додав фото уламків північнокорейської балістичної ракети, якою війська РФвдарили по Харкову у січні цього року.
А Сполучені Штати назвали цей крок Росії як "корисливою спробою поховати звіти групи експертів про її власну змову" з Північною Кореєю. "Сьогоднішні дії Росії цинічно підірвали міжнародний мир і безпеку, і все заради просування корумпованої угоди, яку Москва уклала з КНДР", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, якого цитує AFP.
Масові поставки озброєнь з КНДР в РФ
Нагадаємо, раніше Вашингтон, Сеул, Київ, а також багато західних експертних центрів та ЗМІ наводили низку доказів, зокрема й на основі супутникових знімків, фото- і відеоматеріалів з відкритих джерел, котрі однозначно вказували на суттєве пожвавлення торговельного обороту між КНДР і РФ. Приміром, 18 березня, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час пресконференції в Сеулі повідомив, що з 2023 року Пхеньян відправив Москві понад сім тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військових оснащенням, котрі могли містити кілька мільйонів снарядів та інших військових засобів.
Читайте також: РФ застосовує в Україні боєприпаси з КНДР
Ця оцінка не збігається з американською, адже ще в лютому 2024 року року Державний департамент США казав про понад 10 тисяч контейнерів зі снарядами, що надійшли з Північної Кореї до РФ з вересня 2023-го.
Буданов вказував на критичну залежність Москви від Пхеньяна
Раніше начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону заявив, що КНДР є основним військовим союзником Москви в агресії щодо України, тож Росії буде вкрай важко воювати без постачання озброєнь з Пхеньяна.
"Основний військовий союзник РФ зараз - Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєнь. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко. Критично важко, скажу так", - наводив слова Буданова "Укрінформ". Північна Корея - "це реальна проблема", наголошував Буданов.
Читайте також: У ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні, є компоненти зі США та Європи - CNN
А 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на той час в Україні було зафіксовано близько 50 випадків застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет проти України.
ЗМІ: Росіяни возять військові вантажі з КНДР літаками Ан-124 "Руслан" і продають Пхеньяну нафтопродукти
27 березня спеціалізоване англомовне видання NK News вказувало на те, що минулого тижня два російські літаки літали до Північної Кореї. Один з них - вантажний літак, який, як заявляли в США раніше, використовувася для доставки балістичних ракет з КНДР для використання проти України. Публікація базується на аналізі даних відстеження польотів, проведеному аналітиками NK Pro.
Читайте також: Торгівля зброєю з Росією пожвавить економіку Північної Кореї
Так, дані ресурсу Flightradar24 показують, що вантажний літак Ан-124 (бортовий номер RA-82030) - один з найбільших транспортних літаків у світі - 21 березня прямував з КНДР до Владивостока, на схід від спільного берегового кордону двох країн, йдеться в публікації.
Як зазначають журналісти, наразі то був останній рейс з чималої кількості подібних неоголошуваних польотів російських літаків до Північної Кореї, зафіксованих з минулої осені, що набуває особливого резонансу на тлі запитань про те, чи отримує Москва балістичні ракети малої дальності з КНДР морським або повітряним шляхом.
Водночас днями британське ділове видання Financial Times повідомляло про активний рух нафтових танкерів між РФ і КНДР, що також може становити порушення санкцій ООН щодо КНДР: запроваджені запобіжні передбачають істотні обмеження на імпорт нафти й нафтопродуктів до Пхеньяна. Раніше про можливі нелегальні поставки нафтопродуктів з РФ до КНДР казали й у Сеулі.