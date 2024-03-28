РФ заблокувала подовження моніторингу санкцій ООН щодо КНДР

Експерти ООН кілька тижнів тому заявили про розслідування фактів передачі Пхеньяном зброї Москві для війни проти України. Сьогодні РФ заблокувала подовження мандату цієї комісії.

Російська Федерація заблокувала подовження мандату для роботи групи експертів ООН з моніторингу міжнародних санкцій щодо Північної Кореї. Це відбулося в четвер, 28 березня, під час засідання Ради Безпеки ООН через кілька тижнів після того, як цей орган заявив, що розслідує повідомлення про передачу зброї Пхеньяном Москві. Китай утримався під час відповідного голосування, а всі інші члени Радбезу підтримали подовження роботи групи. Мандат експертної комісії спливає наприкінці квітня цього року.

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що без щорічного перегляду, який би гарантував оцінку і потенційну модифікацію санкцій, робота групи була б невиправданою. "Група продовжувала зосереджуватися на тривіальних питаннях, які не співмірні з проблемами, що стоять перед півостровом", - сказав Небензя, якого цитує інформагенція AFP. "Росія закликала Радбез ухвалити рішення про проведення відкритого і чесного перегляду санкцій Радбезу (...) на щорічній основі", - додав російський постпред.

Північна Корея з 2006 року перебуває під жорсткими міжнародними санкціями, запровадженими Радою Безпеки ООН у відповідь на її ядерну програму. Однак з 2019 року Росія і Китай намагаються переконати Раду Безпеки послабити санкції щодо Пхеньяна, що не мають терміну дії, нагадує AFP. Вето Москви в Раді Безпеки не скасовує санкції щодо Північної Кореї, але означає кінець роботі групи експертів, яка стежить за їхнім виконанням - і за незліченними порушеннями.

Шквал критики в бік Москви з Києва й Вашингтона

Цей крок РФ спричинив шквал критики з боку Заходу, а також України. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав у своєму дописі в соцмережі X вето РФ "визнанням провини" на тлі звинувачень у тому, що КНДР допомагає Росії у її війні проти України.

"Москва більше не приховує своєї військової співпраці з Північною Кореєю щодо отримання зброї та боєприпасів всупереч санкціям, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - написав Кулеба й закликав міжнародну спільноту рішуче засудити цей крок Москви. Також до свого допису український урядовець додав фото уламків північнокорейської балістичної ракети, якою війська РФвдарили по Харкову у січні цього року.

А Сполучені Штати назвали цей крок Росії як "корисливою спробою поховати звіти групи експертів про її власну змову" з Північною Кореєю. "Сьогоднішні дії Росії цинічно підірвали міжнародний мир і безпеку, і все заради просування корумпованої угоди, яку Москва уклала з КНДР", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, якого цитує AFP.

Масові поставки озброєнь з КНДР в РФ

Нагадаємо, раніше Вашингтон, Сеул, Київ, а також багато західних експертних центрів та ЗМІ наводили низку доказів, зокрема й на основі супутникових знімків, фото- і відеоматеріалів з відкритих джерел, котрі однозначно вказували на суттєве пожвавлення торговельного обороту між КНДР і РФ. Приміром, 18 березня, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час пресконференції в Сеулі повідомив, що з 2023 року Пхеньян відправив Москві понад сім тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військових оснащенням, котрі могли містити кілька мільйонів снарядів та інших військових засобів.

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Ця оцінка не збігається з американською, адже ще в лютому 2024 року року Державний департамент США казав про понад 10 тисяч контейнерів зі снарядами , що надійшли з Північної Кореї до РФ з вересня 2023-го.

Буданов вказував на критичну залежність Москви від Пхеньяна

Раніше начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону заявив, що КНДР є основним військовим союзником Москви в агресії щодо України, тож Росії буде вкрай важко воювати без постачання озброєнь з Пхеньяна.

"Основний військовий союзник РФ зараз - Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєнь. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко. Критично важко, скажу так", - наводив слова Буданова "Укрінформ" . Північна Корея - "це реальна проблема", наголошував Буданов.

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А 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на той час в Україні було зафіксовано близько 50 випадків застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет проти України.

ЗМІ: Росіяни возять військові вантажі з КНДР літаками Ан-124 "Руслан" і продають Пхеньяну нафтопродукти

27 березня спеціалізоване англомовне видання NK News вказувало на те, що минулого тижня два російські літаки літали до Північної Кореї. Один з них - вантажний літак, який, як заявляли в США раніше, використовувася для доставки балістичних ракет з КНДР для використання проти України. Публікація базується на аналізі даних відстеження польотів, проведеному аналітиками NK Pro.

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Так, дані ресурсу Flightradar24 показують, що вантажний літак Ан-124 (бортовий номер RA-82030) - один з найбільших транспортних літаків у світі - 21 березня прямував з КНДР до Владивостока, на схід від спільного берегового кордону двох країн, йдеться в публікації.

Як зазначають журналісти, наразі то був останній рейс з чималої кількості подібних неоголошуваних польотів російських літаків до Північної Кореї, зафіксованих з минулої осені, що набуває особливого резонансу на тлі запитань про те, чи отримує Москва балістичні ракети малої дальності з КНДР морським або повітряним шляхом.

Водночас днями британське ділове видання Financial Times повідомляло про активний рух нафтових танкерів між РФ і КНДР, що також може становити порушення санкцій ООН щодо КНДР: запроваджені запобіжні передбачають істотні обмеження на імпорт нафти й нафтопродуктів до Пхеньяна. Раніше про можливі нелегальні поставки нафтопродуктів з РФ до КНДР казали й у Сеулі.