РФ застосовує в Україні боєприпаси з КНДР
Війська РФ розпочали застосовувати проти Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси північнокорейського виробництва. Відповідні фотодокази оприлюднив напередодні ввечері російський мілітаристський Telegram-канал "Военный осведомитель".
"Снаряди 152-мм і 122-мм виробництва КНДР з'явилися на озброєнні російських артилеристів. (...) Судячи з усього, боєприпаси свіженькі, виробництва 2000-х років", - пишуть російські мілітаристи.
Згодом у суботу, 21 жовтня, X-акаунт спільноти аналітиків Ukraine Weapons Tracker, що спеціалізується на зборі фото- й відеодоказів застосованого під час війни Росії проти України озброєння, підтвердив цю інформацію.
Офіційні Москва й Пхеньян поки нічого про це не повідомляли, хоч раніше в Москві запевняли, що не збираються порушувати ухвалені Радбезом ООН резолюції щодо КНДР, котрі забороняють експортно-імпортні операції зі зброєю.
Вашингтон казав, що КНДР передає РФ боєприпаси контейнерами
Минулого тижня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що лише впродовж кількох тижнів Північна Корея поставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України.
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На доказ своїх слів речник продемонстрував низку супутникових знімків, які, за його словами, вказують на те, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї був завантажений на корабель під російським прапором, а потім доставлений залізницею на склад поблизу південно-західного кордону РФ.
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В обмін Пхеньян, як вважають у США, хоче отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму. Також Північна Корея хоче отримати винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, запевняв Кірбі.
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Більшість наявних у армії КНДР артилерійських систем є клонами радянських і китайських гармат, тож мають ідентичні калібри, відповідно боєприпаси до них можуть без жодних проблем застосовуватися артилеристами РФ, зокрема в 122- і 152-міліметрових артсистемах.
Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення стосунків. Цьогоріч Пхеньян вже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у РФ побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.