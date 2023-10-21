РФ застосовує в Україні боєприпаси з КНДР

Російські пропагандисти похизувалися снарядами з КНДР, якими війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ. Раніше про передачу Пхеньяном Москві значних обсягів боєприпасів повідомляв Вашингтон.

Війська РФ розпочали застосовувати проти Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси північнокорейського виробництва. Відповідні фотодокази оприлюднив напередодні ввечері російський мілітаристський Telegram-канал "Военный осведомитель".

"Снаряди 152-мм і 122-мм виробництва КНДР з'явилися на озброєнні російських артилеристів. (...) Судячи з усього, боєприпаси свіженькі, виробництва 2000-х років", - пишуть російські мілітаристи.

Згодом у суботу, 21 жовтня, X-акаунт спільноти аналітиків Ukraine Weapons Tracker, що спеціалізується на зборі фото- й відеодоказів застосованого під час війни Росії проти України озброєння, підтвердив цю інформацію.

Офіційні Москва й Пхеньян поки нічого про це не повідомляли, хоч раніше в Москві запевняли, що не збираються порушувати ухвалені Радбезом ООН резолюції щодо КНДР, котрі забороняють експортно-імпортні операції зі зброєю.

Вашингтон казав, що КНДР передає РФ боєприпаси контейнерами

Минулого тижня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що лише впродовж кількох тижнів Північна Корея поставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України.

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На доказ своїх слів речник продемонстрував низку супутникових знімків, які, за його словами, вказують на те, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї був завантажений на корабель під російським прапором, а потім доставлений залізницею на склад поблизу південно-західного кордону РФ.

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В обмін Пхеньян, як вважають у США, хоче отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму. Також Північна Корея хоче отримати винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, запевняв Кірбі.

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Більшість наявних у армії КНДР артилерійських систем є клонами радянських і китайських гармат, тож мають ідентичні калібри, відповідно боєприпаси до них можуть без жодних проблем застосовуватися артилеристами РФ, зокрема в 122- і 152-міліметрових артсистемах.

Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення стосунків. Цьогоріч Пхеньян вже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у РФ побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.