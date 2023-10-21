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РФ застосовує в Україні боєприпаси з КНДР

Валерій Сааков
21 жовтня 2023 р.

Російські пропагандисти похизувалися снарядами з КНДР, якими війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ. Раніше про передачу Пхеньяном Москві значних обсягів боєприпасів повідомляв Вашингтон.

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Північнокорейська артилерія під час навчань
Північнокорейська артилерія під час навчань (архівне фото)Фото: KCNA/REUTERS

Війська РФ розпочали застосовувати проти Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси північнокорейського виробництва. Відповідні фотодокази оприлюднив напередодні ввечері російський мілітаристський Telegram-канал "Военный осведомитель".

"Снаряди 152-мм і 122-мм виробництва КНДР з'явилися на озброєнні російських артилеристів. (...) Судячи з усього, боєприпаси свіженькі, виробництва 2000-х років", - пишуть російські мілітаристи.

Згодом у суботу, 21 жовтня, X-акаунт спільноти аналітиків Ukraine Weapons Tracker, що спеціалізується на зборі фото- й відеодоказів застосованого під час війни Росії проти України озброєння, підтвердив цю інформацію.

Офіційні Москва й Пхеньян поки нічого про це не повідомляли, хоч раніше в Москві запевняли, що не збираються порушувати ухвалені Радбезом ООН резолюції щодо КНДР, котрі забороняють експортно-імпортні операції зі зброєю.

Вашингтон казав, що КНДР передає РФ боєприпаси контейнерами

Минулого тижня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що лише впродовж кількох тижнів Північна Корея поставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України.

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На доказ своїх слів речник продемонстрував низку супутникових знімків, які, за його словами, вказують на те, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї був завантажений на корабель під російським прапором, а потім доставлений залізницею на склад поблизу південно-західного кордону РФ.

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В обмін Пхеньян, як вважають у США, хоче отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму. Також Північна Корея хоче отримати винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, запевняв Кірбі.

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Більшість наявних у армії КНДР артилерійських систем є клонами радянських і китайських гармат, тож мають ідентичні калібри, відповідно боєприпаси до них можуть без жодних проблем застосовуватися артилеристами РФ, зокрема в 122- і 152-міліметрових артсистемах.

Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення стосунків. Цьогоріч Пхеньян вже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у РФ побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.