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США пригрозили КНДР наслідками за надання зброї РФ

Валерій Сааков | Олександр Куницький
5 вересня 2023 р.

КНДР доведеться "заплатити ціну" в разі постачання озброєнь Росії для війни проти України, застеріг радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Джейк Салліван
Джейк СалліванФото: IMAGO/ABACAPRESS

Сполучені Штати застерегли керівництво Північної Кореї від спроб постачання Росії озброєнь для подальшого його використання в війні РФ проти України. Відповідну заяву зробив у вівторок, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час пресконференції у Білому домі.

Надання зброї Росії "не дуже добре позначиться на Північній Кореї, і вони заплатять за це ціну в міжнародній спільноті", застеріг Салліван, якого цитує інформагенція Reuters. За словами Саллівана, Кім очікуєпродовження дискусій про постачання озброєнь, в тому числі на рівні лідерів і, "можливо, навіть особисто".

"Наш тиск на російську оборонно-промислову базу триває", - сказав Салліван, тож нині Москва "вишукує будь-яке джерело, яке може знайти" для поповнення своїх запасів і арсеналів, приміром, боєприпасами. "Ми будемо і надалі закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов'язань не постачати до Росії зброю, що зрештою вбиватиме українців", - запевнив Салліван.

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У Кремлі не стали підтверджувати повідомлення про можливу зустріч Кіма й Путіна

Раніше цього дня речник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив повідомлення про підготовку зустрічі президента Росії Володимира Путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина. "Ні, не можемо", - сказав Пєсков на прохання підтвердити інформацію про підготовку візиту лідера КНДР до Росії. "Нам нічого сказати вам на цю тему", - додав Пєсков, якого цитує російське інформагентство "Інтерфакс".

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Напередодні речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон заявила, що Кім і Путін, можливо, планують зустрітися, а американське видання New York Times з посиланням на неназваних американських і союзних чиновників повідомило, що Кім планує поїхати до Росії вже наступного тижня, щоб зустрітися з Путіним. Під час перемовин, за даними The New York Times, Москва прагнутме домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР.

Шойгу не проти навчань ВМС за участі КНР і КНДР

Так само напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Росія обговорює можливість проведення спільних навчань із КНДР. "Ми обговорюємо з усіма це, зокрема і з КНДР. Чому ні, це наші сусіди. Стара російська істина: сусідів не обирають і з сусідами краще жити в мирі та злагоді, (...) чому ні, звісно, обговорюється", - сказав Шойгу, відповідаючи на запитання журналістів. Раніше того ж дня про можливість проведення таких навчань повідомила південнокорейська розвідка.

Нагадаємо, західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що Північна Корея вже постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені в тому числі й північнокорейською зброєю. КНДР це спростовує.

У 2022 році Пхеньян визнав "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Згодом КНДР першою в світі визнала анексію Росією українських територій.

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Топтема

Джейк Салліван

США пригрозили КНДР наслідками за надання зброї РФ

Конфлікти5 вересня 2023 р.
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