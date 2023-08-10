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ПолітикаПівнічна Корея

Кім Чен Ин закликав готуватися до війни

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Лідер Північної Кореї змінив начальника генштабу та закликав прискорити серійне виробництво зброї й активізувати військові навчання для її випробовування.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Кім Чен ИнФото: KCNA/KNS/dpa/picture alliance

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин змінив начальника генерального штабу армії та закликав активізувати військові приготування "в наступальному ключі", повідомило в четвер, 10 серпня, державне центральне інформаційне агентство KCNA.

Новим начальником генштабу Північної Кореї на засіданні центрального військового комітету 9 серпня замість Пак Су Іра призначили віцемаршала Лі Ен Гіля. Подробиці щодо причин не уточнюються.

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На порядку денному засідання, як повідомляється, було "питання про повну воєнну підготовку" та забезпечення "досконалої військової готовності до війни". 

Кім закликав "усі підприємства бойової промисловості прискорити серійне виробництво різних видів зброї та техніки". Він також наказав активно проводити реальні військові навчання, щоб ефективно експлуатувати новітні зразки озброєнь і техніки.

Зустріч відбулася в той час, коли Південна Корея та США готуються до великих спільних військових навчань наприкінці цього місяця, зауважує агентство AFP.

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