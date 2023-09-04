Сеул: РФ хоче провести спільні маневри з КНР і КНДР

Росія пропонувала провести тристоронні військово-морські навчання з Північною Кореєю та Китаєм. Про це пише у понеділок, 4 вересня, агенція Yonhap News Agency з посиланням на директора південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS) Кім Кю Гьона.

Як повідомив Кім на закритому брифінгу в парламентському комітеті країни, цю пропозицію озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі тет-а-тет з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином наприкінці липня. Втім, чи погодилився Пхеньян та Пекін на цю пропозицію, не уточнюється.

Візит Шойгу до КНДР

Шойгу здійснив візит до Північної Кореї 25-27 липня. Тоді він передав Кім Чен Ину "лист з автографом" президента РФ Володимира Путіна та зачитав промову Путіна, в якій той дякує за підтримку у війні проти України.

Крім того, Шойгу відвідав "Виставку озброєнь і техніки 2023", де були представлені нові північнокорейські дрони та міжконтинентальні балістичні ракети, які нібито можуть досягти материкової частини США, а також разом з російською й китайською делегаціями був присутній на військовому параді в Пхеньяні.

Військовий парад у Пхеньяні 27 липня 2023 року, за яким спостерігав міністр оборони РФ Сергій Шойгу Фото: KCNA/REUTERS

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США кажуть про тісну співпрацю Пхеньяну з Москвою в військовій галузі

30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що РФ і КНДР ведуть таємні перемовини про постачання зброї для використання її у війні Росії проти України, і це обговорення "активно просувається".

Раніше західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що Північна Корея вже постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені в тому числі й північнокорейською зброєю. КНДР це спростовує.

У 2022 році Пхеньян визнав "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Згодом КНДР першою в світі визнала анексію Росією українських територій.