Кім Чен Ин показав на параді росіянам і китайцям свої ракети

Під час параду в Пхеньяні, присвяченому 70-річчю перемир'я в Корейській війні, показали міжконтинентальні балістичні ракети. На заході Кім Чен Ина супроводжував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продемонстрував на параді в Пхеньяні міністру оборони Росії Сергію Шойгу та представнику правлячої партії Китаю Лі Хунчжуну міжконтинентальні балістичні ракети та безпілотники. Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомляє державне медіа КНДР - Корейське центральне інформаційне агентство.

Парад пройшов ввечері 27 липня і був присвячений 70-річчю підписання перемир'я в Корейській війні, що відзначається в КНДР як "День перемоги". На ньому були представлені нові типи дронів, а також північнокорейські ракети Хвасон-17 і Хвасон-18, які пройшли льотні випробування і можуть досягати континентальної частини США. Як зазначає агентство Associated Press, деякі аналітики стверджують, що ці ракети базуються на російських розробках.

Військовий парад у Пхеньяні 27 липня Фото: KCNA/REUTERS

Згодом на зустрічі з Кімом Шойгу зачитав йому вітальну промову президента Росії Володимира Путіна, в якій той подякував Північній Кореї за підтримку у війні проти України, пише агенція Reuters.

Читайте також: Шойгу передав Кім Чен Ину "лист з автографом" Путіна

У 2022 році КНДР визнала "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Пізніше Пхеньян першим у світі визнав анексію Росією українських територій.

Західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що КНДР постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені північнокорейською зброєю. Пхеньян це спростовує.