  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаПівнічна Корея

Кім Чен Ин показав на параді росіянам і китайцям свої ракети

Олександр Куницький
20 хв. тому

Під час параду в Пхеньяні, присвяченому 70-річчю перемир'я в Корейській війні, показали міжконтинентальні балістичні ракети. На заході Кім Чен Ина супроводжував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

https://p.dw.com/p/4UUoL
Кім Чен Ин разом з Шойгу та Хунчжуном на параді в Пхеньяні
Кім Чен Ин разом з Шойгу та Хунчжуном на параді в ПхеньяніФото: KCNA/REUTERS

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продемонстрував на параді в Пхеньяні міністру оборони Росії Сергію Шойгу та представнику правлячої партії Китаю Лі Хунчжуну міжконтинентальні балістичні ракети та безпілотники. Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомляє державне медіа КНДР -  Корейське центральне інформаційне агентство. 

Парад пройшов ввечері 27 липня і був присвячений 70-річчю підписання перемир'я в Корейській війні, що відзначається в КНДР як "День перемоги". На ньому були представлені нові типи дронів, а також північнокорейські ракети Хвасон-17 і Хвасон-18, які пройшли льотні випробування і можуть досягати континентальної частини США. Як зазначає агентство Associated Press, деякі аналітики стверджують, що ці ракети базуються на російських розробках. 

Військовий парад у Пхеньяні 27 липня
Військовий парад у Пхеньяні 27 липняФото: KCNA/REUTERS

Згодом на зустрічі з Кімом Шойгу зачитав йому вітальну промову президента Росії Володимира Путіна, в якій той подякував Північній Кореї за підтримку у війні проти України, пише агенція Reuters.

Читайте також: Шойгу передав Кім Чен Ину "лист з автографом" Путіна

У 2022 році КНДР визнала "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Пізніше Пхеньян першим у світі визнав анексію Росією українських територій.

Західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що КНДР постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені північнокорейською зброєю. Пхеньян це спростовує.

Походження двигунів для ракет КНДР: три основні версії (16.08.2017)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Такнки Abrams M1A1

Перші танки Abrams прибудуть до України у вересні - ЗМІ

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як живуть українські біженці у німецьких "селах-привидах"

Як живуть українські біженці у німецьких "селах-привидах"

Конфлікти17 год. тому06:41 хв.
Родт-під-Рітбургом. Ці будинки видно на початку ролика. Однак нічого німецького у ньому більше немає

Ролик "Хайль Зеленський". Що думають німці?

Ролик "Хайль Зеленський". Що думають німці?

Панорама14 год. тому
Символ миру пацифік на тлі українського прапора

Нобеліати з України, Росії та Білорусі назвали спільну мету

Нобеліати з України, Росії та Білорусі назвали спільну мету

Суспільство17 год. тому
Symbolbild Angeklagter in Handschellen

Як унеможливити корупцію під час мобілізації?

Як унеможливити корупцію під час мобілізації?

Корупція18 год. тому
Український порт Рені (архівне фото)

Румунія: війна наближається до дверей НАТО

Румунія: війна наближається до дверей НАТО

Конфлікти18 год. тому
Прапори США та Китаю

5 причин, чому Китай не зможе випередити Америку

5 причин, чому Китай не зможе випередити Америку

Політика22 год. тому
На головну сторінку