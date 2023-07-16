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РФ та Китай проведуть спільні військові навчання

Олександр Куницький
2 год. тому

Навчання "Північна взаємодія-2023" спрямовані на "гарантування безпеки стратегічних водних шляхів", заявивли у міноборони КНР.

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Навчання КНР, РФ та Китаю у 2022 році
Спільні навчання Ірану, КНР та РФ у січні 2022 рокуФото: Iranian Army office/AFP/ Getty Images

Військово-морські сили Китаю відправили п'ять бойових кораблів і чотири вертольоти для участі в спільних маневрах з російськими військовими. Про це в неділю, 16 липня, повідомило міністерства національної оборони КНР.

Морські навчання під назвою "Північна взаємодія-2023" пройдуть у Японському морі та, як стверджують в КНР, спрямовані на "захист безпеки стратегічних водних шляхів". Втім, у заяві оборонного відомства КНР не уточнюють терміни цих навчань.

Як пише агенція Reuters, у маневрах візьмуть участь два російські кораблі - "Громкий" та "Совершенный". Вони в цьому місяці вже проходили злагодження з відпрацювання стройових прийомів, зв'язку та порятунку на морі разом із ВМС Китаю поблизу Шанхая.

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Посилення військової співпраці РФ та КНР

Після розв'язання повномасштабної війни РФ проти України у Пекіні стверджують, що Китай займає нейтральну позицію у цій війні, Втім, КНРутримується від публічного засудження російського вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Захід звинувачує Пекін в мовчазній підтримці російської агресії.

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Тим часом у березні цього року міністр оборони Китаю Лі Шаньфу відвідав Москву, де провів офіційні переговори з главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу. За підсумками зустрічі обидві сторони повідомили про розширення військово-технічної співпраці і військово-торговельних відносин між країнами, а також підписали угоду про співпрацю між своїми військовими академіями.

У липні Лі Шанфу прийняв у Пекіні командувача російського флоту адмірала Миколу Євменова. Обидві сторони підтвердили зобов'язання зміцнювати військові зв'язки. Ті ж самі заяви пролунали в червні за підсумком відеорозмови начальника Об'єднаного штабу збройних сил Китаю Лю Чженлі та його російського колеги Валерія Герасимова.

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