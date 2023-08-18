Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином - ЗМІ

Американський президент пропонує північнокорейському диктатору зустрітися без попередніх умов, але той не приймає пропозицію, кажуть у Білому домі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю японському агентству Kyodo News , опублікованому в п'ятницю, 18 серпня.

"Вони не відповіли позитивно на цю пропозицію, але вона все ще в силі. Ми готові сісти за стіл переговорів без попередніх умов", - сказав Кірбі.

Як зауважує видання, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, який тричі особисто зустрічався з Кімом, Байден намагався досягти прогресу в денуклеаризації численними каналами, але не на найвищому рівні. Пропозиція зустрічі на найвищому рівні, оприлюднена Кірбі без уточнення, коли вона була зроблена, свідчить, на думку журналістів, про те, що адміністрація Байдена активізує зусилля з налагодження контактів з Північною Кореєю.

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Тристоронній саміт США - Південна Корея - Японія

Посилаючись на відсутність реакції Пхеньяна на пропозицію, Кірбі сказав: "Але за відсутності реакції, а поки що він не виявив жодного інтересу до цього, ми повинні переконатися, що готові в усіх інших відношеннях захищати наші інтереси національної безпеки й інтереси наших корейських та японських союзників. Це означає розміщення більшої кількості сил і засобів в регіоні, і ми, безумовно, розглянемо можливість зробити це, якщо буде потрібно".

18 серпня в США пройде тристоронній саміт Байдена з лідерами Південної Кореї та Японії, на якому головним питанням порядку денного буде швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалу КНДР.

Раніше південнокорейська розвідка виявила ознаки того, що Північна Корея готується запустити міжконтинентальну балістичну ракету під час саміту. Коментуючи це, Кірбі сказав, що "можуть бути якісь провокаційні дії", але "було б не найкращим використанням часу сильно хвилювалися з цього приводу".

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Зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Свого часу Кім прагнув зближення з Трампом, аби домогтися скасування американських санкцій. Вони зустрілися особисто тричі. Останній саміт у лютому 2019 року провалився. Відтоді переговори Вашингтона та Пхеньяна про ліквідацію північнокорейської ядерної програми припинились.

Влітку 2020 року Північна Корея заявила, що не вбачає необхідності у нових переговорах зі США з питання денуклеаризації Корейського півострова. У відповідь Державний департамент США сказав, що залишається відкритим для перемовин.

Байден після обрання заявив, що не планує особистої зустрічі з Кімом, якщо вона не міститиме конкретних переговорів щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

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