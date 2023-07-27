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ПолітикаПівнічна Корея

Шойгу передав Кім Чен Ину "лист з автографом" Путіна

Олександр Куницький
1 год. тому

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зводив міністра оборони Росії Сергія Шойгу на виставку зброї в Пхеньяні.

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Кім Чен Ин показує Сергію Шойгу виставку зброї в Пхеньяні
Кім Чен Ин показує Сергію Шойгу виставку зброї в ПхеньяніФото: KCNA/AP Photo/picture alliance

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з російським міністром оборони Сергієм Шойгу та високопоставленою китайською делегацією, повідомило в четвер, 27 липня, державне медіа КНДР -  Корейське центральне інформаційне агентство. Зустрічі відбулися з нагоди 70-ї річниці підписання перемир'я в Корейській війні. У КНДР цю дату відзначають в як День перемоги.

Кім провів "дружню розмову" з Шойгу, який передав йому "лист з автографом" президента РФ Володимира Путіна. Також Кім і Шойгу відвідали "Виставку озброєнь і техніки 2023", де були представлені міжконтинентальні балістичні ракети та військові безпілотники.

Китайська делегація на чолі з членом політбюро Лі Хунчжуном "ввічливо передала шановному товаришу Кім Чен Ину лист, надісланий (лідером КНР. - Ред.) Сі Цзіньпіном". Російська та китайська делегації стали першими іноземними гостями Кіма з початку пандемії Covid-19, зазначає агенція AFP.

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Диктаторський режим династії Кім керує країною з 1950-х років. Північна Корея значною мірою ізольована на міжнародному рівні через свою ракетно-ядерну програму, але підтримує контакти з двома постійними членами Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) - Китаєм і Росією. 

У 2022 році Пхеньян визнав "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. Пізніше КНДР першою в світі визнала анексію Росією українських територій.

Західні розвідки та ЗМІ повідомляли, що Північна Корея постачає Росії озброєння, боєприпаси та амуніцію для війни проти України. Зокрема, за даними США, найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були оснащені зброєю КНДР . Пхеньян це спростовує.

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