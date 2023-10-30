КНДР передає РФ снаряди та старі артсистеми - Bild

Росія отримує з КНДР не лише снаряди, а й старі артсистеми, стверджує німецьке видання Bild. Раніше про передачу Пхеньяном Москві значних обсягів боєприпасів повідомляв Вашингтон.

Північна Корея передає Росії артилерійські снаряди та старі гармати. Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомило в аналітичному відеоогляді німецьке видання Bild .

"Росія отримує посилення з регіону, (...), звідки тепер надходять не лише боєприпаси, а й артсистеми, а саме з Північної Кореї", - зазначено в огляді.

Коментуючи любительське TikTok-відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, ведучий зауважив, що "російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати". "Якщо поглянути уважно на деталі, то помітно, що це не гармати типу Д-30А, які має на озброєні армія РФ, а саме Д-30 оригінального виробництва, тобто ті, що випускалися в 1960-ті роки", - зазначає оглядач.

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Якщо цей факт накласти на місце зйомки, розташоване на відстані приблизно тисячу кілометрів від кордону з Північної Кореєю, то можна стверджувати, що ці системи були поставлені саме з КНДР, припускає оглядач видання.

Раніше в ЄС припускали, що КНДР могла передати РФ вже до 350 тисяч артилерійських снарядів, тоді як європейські партнери України, які пообіцяли передати Києву мільйон снарядів до кінця року, досі спромоглися надіслати менше 300 тисяч.

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США: КНДР передала РФ вже тисячу контейнерів з боєприпасами

Ще на початку жовтня американські ЗМІ повідомляли про постачання з КНДР до РФ артилерійських систем.

Згодом речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що лише впродовж кількох тижнів Північна Корея поставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України. На доказ своїх слів речник продемонстрував низку супутникових знімків, які, за його словами, вказують на те, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї був завантажений на корабель під російським прапором, а потім доставлений залізницею на склад поблизу південно-західного кордону РФ.

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В обмін Пхеньян, як вважають у США, хоче отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму. Також Північна Корея хоче отримати винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, запевняв Кірбі.

Більшість наявних у армії КНДР артилерійських систем є клонами радянських і китайських гармат, тож мають ідентичні калібри, відповідно боєприпаси до них можуть без жодних проблем застосовуватися артилеристами РФ, зокрема в 122- і 152-міліметрових артсистемах.

Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення стосунків. Цьогоріч Пхеньян вже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у РФ побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.