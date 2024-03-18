Сеул: РФ отримала від КНДР 7000 контейнерів з боєприпасами

З 2023 року Північна Корея відправила в Росію близько семи тисяч контейнерів зі снарядами та іншим військовим обладнанням, кажуть у міноборони Південної Кореї. Раніше в Держдепі США називали значно більші цифри.

Північна Корея відправила починаючи з 2023 року близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням до Росії, щоб допомогти тій провадити війну проти України. Такі дані оприлюднив у понеділок, 18 березня, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час пресконференції в Сеулі.

"Кількість контейнерів, що прямують з Півночі (КНДР. - Ред.) до Росії, зросла на 300 одиниць і наразі становить близько сімох тисяч контейнерів", - цитує його інформаційна агенція AFP.

Південнокорейські військові вважають, що КНДР, яка спочатку переважно постачала це військове обладнання до РФ кораблями, тепер дедалі частіше використовує для цієї мети свою залізничну мережу, що з'єднана через сухопутний кордон з залізничною мережею Росії.

Ця оцінка не збігається з американською: Державний департамент США ще в лютому цього року казав про понад 10 тисяч контейнерів зі снарядами , що надійшли з Північної Кореї до РФ з вересня 2023-го.

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Росія отримала від КНДР кілька мільйонів снарядів

Загалом, за оцінками південнокорейських військових, Росія могла отримати за цей час від Північної Кореї кілька мільйонів артилерійських снарядів різних калібрів та інших військових матеріалів.

Натомість КНДР отримала від РФ, за даними Сеулу, понад 9000 контейнерів, імовірно, з гуманітарною допомогою. Шин висловив припущення, що Росія може постачати до Північної Кореї паливо, можливо, й всупереч відповідним санкціям Ради Безпеки ООН, які жорстко обмежують імпорт нафти й нафтопродуктів в країну, пише Time . За його словами, останніми роками через гострий дефіцит палива Північна Корея була змушена скоротити інтенсивність зимової підготовки своїх військових, однак у січні й лютому цього року значно розширила такі навчання.

Відповідаючи на запитання, чи планує Південна Корея надсилати зброю на підтримку України, Шин підтвердив позицію офіційного Сеулу щодо ненадання летальної зброї. "Ми ніколи безпосередньо не надавали Україні летальних озброєнь, обладнання чи матеріалів. Оскільки США частково бракувало запасів снарядів, ми здійснювали експорт до них. Якщо позиція нашого уряду не зміниться, ця політика залишиться в силі", - цитує його південнокорейське агентство Yonhap .

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Буданов казав про критичну залежність Москви від Пхеньяна

Днями начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов визнав в ефірі національного телемарафону, що КНДР є основним військовим союзником Москви в агресії проти України, тож Росії буде вкрай важко воювати без постачання озброєнь з Пхеньяна.

"Основний військовий союзник РФ зараз - Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєнь. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко. Критично важко, скажу так", - наводив слова Буданова "Укрінформ" . Північна Корея - "це реальна проблема", наголошував Буданов.

А 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на той час в Україні було зафіксовано близько 50 випадків застосування військами РФ північнокорейських балістичних ракет проти України.

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