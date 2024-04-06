Південна Корея надасть Україні допомогу на 2,3 млрд доларів

Глава МЗС Південної Кореї обговорив у Брюсселі в колі країн-партнерів НАТО середньо- і довгострокову допомогу Україні та вплив на безпеку Корейського півострова військової співпраці між Росією і Північною Кореєю.

Південна Корея надасть Україні, починаючи з цього року, середньо- і довгостроковий пакет допомоги загальним розміром 2,3 мільярда доларів США.

Як повідомило ввечері в п'ятницю, 5 квітня, південнокорейське інформаційне агентство Yonhap , про це заявив міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль під час засідання в Брюсселі за участю представників країн-партнерів НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону.

Він також повідомив, що Південна Корея запропонує 12 мільйонів доларів на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Досі Сеул не надавав прямої військової допомоги Збройним силам України, а лише гуманітарну й технологічну та задля відбудови України. Водночас влада Південної Кореї погодилася на постачання боєприпасів до США, зокрема артилерійських снарядів, що уможливило Вашингтону постачати великокаліберні снаряди зі своїх арсеналів для потреб ЗСУ.

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Сеул занепокоєний військовою співпрацею КНДР і РФ

Як повідомила пресслужба південнокорейського МЗС, на засіданні в Брюсселі обговорювалась військова співпраця між Росією та Північною Кореєю.

За словами Чо, "підтримка Північної Кореї російською зброєю впливає на безпеку не тільки Європи, а й Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону", а передача Росією військових технологій і постачання нафтопродуктів КНДР загрожують глобальному режиму нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Прогрес КНДР у розробці гіперзвукової зброї. Не без РФ?

Його слова пролунали за кілька днів після того, як Північна Корея зявила про подальший успіх у розробці гіперзвукової зброї, провівши чергові випробування твердопаливної балістичної ракети, оснащеної гіперзвуковим планером.

Як зазначає українське профільне видання Defence Express , під час випробувань зафіксували низку фактів, котрі свідчать про передачу Пхеньяну технологій гіперзвукової зброї від РФ або Китаю, бо саме вони раніше експериментували з гіперзвуковим озброєнням і досягли певного прогресу в цьому плані. Утім, "рішення КНДР, як здається, наближене саме до російських зразків", виснували аналітики.

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Російське вето на санкції проти КНДР у Радбезі ООН

Крім того, Чо розкритикував той факт, що Росія наклала вето на продовження моніторингу дотримання санкцій, накладених Організацією Об'єднаних Націй на Північну Корею у зв'язку з її ядерною і ракетною програмами. Цей крок південнокорейський міністр порівняв зі "знищенням камери спостереження з метою завадити затриманню злочинця".

Наприкінці березня стало відомо, що Південна Корея і США обговорюють можливість заблокувати постачання нафти в КНДР, що порушують санкції ООН, і створили для цього нову робочу групу. "Нафта є важливим ресурсом для ядерних і ракетних розробок Північної Кореї та її військової могутності", - наголошувалося в заяві МЗС Південної Кореї. Сеул і Вашингтон стурбовані можливими поставками російської нафти в КНДР, про які раніше повідомляли спецслужби й ЗМІ, зокрема британське ділове видання Financial Times .

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