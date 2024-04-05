Південна Корея запустить у космос другий супутник-шпигун

Планується, що 7 квітня ракета компанії SpaceX виведе на орбіту другий супутник-шпигун Південної Кореї. Загалом Сеул планує відправити в космос п'ять розвідувальних апаратів.

Наступного тижня Південна Корея запустить з території США свій другий військовий супутник-шпигун, підтвердило міністерство оборони країни в п’ятницю, 5 квітня, пише AFP.

За словами речника відомства, повідомлення про те, що запуск супутника запланований на 7 квітня, відповідають дійсності. Водночас він відмовився від коментарів, додавши, що деталі повідомлять наступного тижня.

Запуск другого супутника планується з Космічного центру імені Джона Кеннеді у Флориді. Його, як і попередній, у космос доставить ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії Ілона Маска SpaceX.

Як пише інформагентство Yonhap, перший запущений супутник дав змогу владі Південної Кореї отримати зображення з високою роздільною здатністю центральної частини Пхеньяна.

Загалом у планах Сеула - запустити п’ять військових супутників-розвідників до 2025 року. Згідно зі звітом урядової телекомпанії Південної Кореї KTV, як тільки всі п’ять супутників вийдуть на орбіту та розпочнуть свою місію, південнокорейські військові матимуть можливість моніторити ключові об’єкти в Північній Кореї, використовуючи зображення, які надсилаються щодві години.

Між тим, після запуску у листопаді 2023 року свого супутника-шпигуна, Північна Корея стверджує, що має зображення військово-морської бази США в Перл-Гарбор на Гаваях і "основних цілей" по всій Південній Кореї. До того КНДР зробила дві невдалі спроби вивести супутник на орбіту.

На думку Сеула, успішному запуску супутника КНДР сприяла технічна допомога від Москви, яку та отримала в обмін на постачання зброї для використання у війні Росії проти України.

Цього року КНДР оголосила Південну Корею своїм "головним ворогом" і погрожує війною навіть через "навіть 0,001 мм" порушення своєї територіальної цілісності, нагадує AFP.

Читайте також: SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для спецслужб США - ЗМІ