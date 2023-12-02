КНДР застерегла США від атак на свій супутник-шпигун

Після заяв військових США про спроможність завадити супутнику КНДР, Пхеньян звинуватив Вашингтон у "ворожій позиції". Північна Корея погрожує атакувати американські супутники у разі втручання в роботу своїх.

В міністерстві оборони Північної Кореї заявили, що вважатимуть оголошенням війни будь-яку атаку на свої "космічні засоби", повідомило у суботу, 2 грудня, Центральне корейське інформагентство (ЦТАК).

Раніше Північна Корея заявила, що 21 листопада успішно запустила свій перший військовий супутник-шпигун після кількох невдалих спроб. Минулого тижня державні ЗМІ КНДР повідомили, що цей супутник зробив "детальні знімки" об'єктів у США, Італії та інших країнах. Зокрема, йшлося про світлини Білого дому, Пентагону та військових баз США.

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Тоді речник космічного командування Збройних сил США заявив, що Вашингтон може перешкодити космічним можливостям супротивника у різний спосіб. Так він відповів на запитання про можливість перервати розвідувальні операції супутника КНДР, пише Reuters з посиланням на американського мовника Radio Free Asia (RFA).

У відповідь на ці заяви в міноборони Північної Кореї звинуватили США у "ворожій позиції" та "незаконному військовому втручанні у внутрішні справи суверенних держав". Крім того, якщо Вашингтон перешкоджатиме роботі супутника КНДР - країна вживатиме заходів у відповідь для того, щоб "підірвати або знищити життєздатність шпигунських супутників США", наголосили в Пхеньяні.

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Південна Корея запустила власний супутник-шпигун

Тим часом Південна Корея напередодні вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун у відповідь запуск супутника КНДР, пише Bloomberg.

Його запустили за допомогою ракети аерокосмічної компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 з військової бази США у Каліфорнії.

Раніше Південна Корея покладалася на космічні розвідувальні дані США, але тепер намагається доповнити їх, посиливши власні розвідувальні можливості. До 2025 року вона планує вивести на орбіту п'ять розвідувальних супутників, зазначає Bloomberg.