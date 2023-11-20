Сеул: КНДР готує чергову спробу запуску супутника-шпигуна

КНДР може запустити розвідувальний супутник вже цього тижня - мабуть, не без допомоги Росії, вважають південнокорейські військові. Дві попередні спроби завершилися невдачею.

Північна Корея після двох невдалих спроб запустити свій перший військовий розвідувальний супутник знову готується до його запуску. Відповідну заяву Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї (JCS) поширили в понеділок, 20 листопада, південнокорейські ЗМІ.

Комітет звернувся із суворим застереженням до Пхеньяна, зажадавши "негайно припинити" підготовку до запуску. "Якщо Північна Корея продовжить підготовку, попри застереження, наші військові вживуть необхідних заходів для захисту життів та безпеки наших людей", - йдеться у заяві, яку цитує агентство Yonhap.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік в інтерв'ю телеканалу KBS заявив, що КНДР може спробувати запустити свій перший розвідувальний супутник до кінця листопада, а головний директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів Кан Хо Піль уточнив, що Пхеньян може повторити спробу вже "цього тижня".

У Сеулі вказують на допомогу Москви в ракетно-космічній програмі КНДР

У Сеулі побоюються, що КНДР отримала необхідні технології від Росії після зустрічі північнокорейського правителя Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним, зазначає Yonhap. За словами міністра оборони Південної Кореї Сін Вон Сіка, КНДР, ймовірно, "майже вирішила" проблеми із двигунами "за допомогою Росії".

Раніше Пхеньян намагався запустити супутник у травні та серпні, але обидві спроби виявилися невдалими. Згодом керівництво КНДР навіть дорікнуло своїм ракетникам за фіаско з супутником.

Влада Північної Кореї ще у квітні цього року оголосила завершення розробки супутника-шпигуна і його готовність до випробувань. Пхеньян не раз заявляв, що збирається в майбутньому вивести на різні орбіти кілька таких супутників. Японія і Південна Корея вимагали натомість, щоб КНДР відмовилася від цих планів.

Сеул уже виловлював фрагменти північнокорейського носія й супутника

5 липня південнокорейські військові повідомляли, що з Жовтого моря було піднято великі уламки ракети-носія "Чхолліма-1" і супутника КНДР, які ретельно вивчили корейські та американські експерти. Тоді вони дійшли висновку, що цей космічний зонд неможливо було використовувати як засіб військової розвідки.

Сеул виловив фрагменти ракети, щоб зокрема, з'ясувати, якого прогресу домоглася КНДР у розробці ракетних технологій, адже технології для виробництва космічних і військових ракет великої дальності практично ідентичні.

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Приміром, на зв'язок першого ступеню північнокорейського космічного носія з першим ступенем найбільшої північнокорейської міжконтинентальної ракети "Хвасон-17" вказував один з провідних німецьких експертів у галузі ракетобудування Маркус Шиллер (Markus Schiller).

Раніше він так само вказував на "відбиток" російських ракетних технологій, що простежується у північнокорейських твердопаливних ракетах.