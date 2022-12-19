У КНДР кажуть про "завершальний" тест супутника-шпигуна

Головна мета проведеного Північною Кореєю випробування макета супутника-шпигуна полягала в "оцінці спроможності" систем супутникової зйомки й передачі даних, а також наземної диспетчерської системи, кажуть у Пхеньяні.

Північна Корея назвала проведені напередодні пуски балістичних ракет частиною "завершального етапу" випробувань супутника-шпигуна. Згідно з поширеним у понеділок, 19 грудня, повідомленням офіційних північнокорейських державних ЗМІ, що посилаються на заяву речника державного управління КНДР з освоєння космосу, випробування провели на космодромі в Сохе.

Під час випробувань ракета-носій вивела на висоту 500 кілометрів супутниковий тестовий виріб. Цей макет супутника-шпигуна був оснащений повноколірною камерою з роздільною здатністю 20 метрів, двома мультиспектральними камерами, передавачем зображення, приймачем-передавачем кожного діапазону, пристроєм управління та акумуляторною батареєю.

Головна мета проведеного пуску полягала "в оцінці спроможності систем супутникової зйомки й передачі даних, наземної диспетчерської системи", цитує речника держуправління Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Під час випробувань було підтверджено важливі технічні показники, як-от технологія роботи камери, можливості телеметрії, а також точність відстежування та управління наземною системою управління в умовах космічного простору.

У Пхеньяні наголошують, що завершать остаточну розробку першого військового розвідувального супутника до квітня 2023 року.

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Сумніви й оцінки західних експертів

Північнокорейські державні ЗМІ також оприлюднили два чорно-білих знімки з низькою роздільною здатністю столиці Південної Кореї Сеула та прилеглого портового міста Інчхон, які, згідно з запевненнями з Пхеньяна, були зроблені під час недільного запуску супутника.

Чорно-білі знімки з низькою роздільною здатністю міст Сеул і Інчхон Фото: Yonhap/picture alliance

Тим часом науковий працівник розташованого в Вашингтоні аналітичного Центру Стімсона Мартін Вільямс одразу зауважив, що камера північнокорейського супутника не може виконувати такі функції зйомки, які мають сучасні комерційні супутники, що надають зображення з роздільною здатністю 50-30 сантиметрів. "З роздільною здатністю 20 метрів супутник зможе розрізнити будівлі, кораблі та літаки, але не транспортні засоби, людей чи іншу техніку", - цитує експерта агенція Reuters. "Це - дуже грубе зображення і не дуже корисне для визначення того, що відбувається на землі", - додав науковець.

А старший науковий спеціаліст Корейського форуму з питань оборони і безпеки Шин Джонг Ву висловив сумнів щодо правдивості інших фотографій ЦТАК з місця запуску, де видно відносно стару північнокорейську балістичну ракету з камерами, а не сам супутник. "Ви не станете використовувати застарілу ракету для такої важливої програми, як розробка супутника", - переконаний фахівець.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин наголошував, що розробка національного розвідувального супутника - один з пріоритетів північнокорейської оборонної програми.

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Випробування нового надпотужного ракетного двигуна

Днями КНДР провела випробування нового надпотужного твердопаливного двигуна. За словами аналітиків, двигун з такими заявленими характеристиками дозволить отримати Пхеньяну нові потужні твердопаливні балістичні ракети, як наземного, так і підводного базування, які, навіть оснащені ядерною боєголовкою, зможуть досягти території США. Досі КНДР мала в своєму арсеналі лише міжконтинентальні ракети на рідкому паливі.

Головна позитивна відмінність ракет на твердому паливі - їхня постійна готовність до запуску, в той час, як ракети на рідкому паливі нерідко потребують тривалої передстартової підготовки.

Рік ракетних рекордів КНДР усупереч забороні

2022 рік став рекордним щодо кількості пусків північнокорейських балістичних ракет. За даними Сеула, північний сусід запустив цього року понад 60 балістичних ракет. Такі дії Пхеньян чинить всупереч забороні на проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, що містить низка резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, північнокорейські військові провели й низку пусків крилатих ракет великої дальності. Щоправда, резолюції Радбезу ООН на крилаті ракети не поширюються.

Цього року Пхеньян провів також успішний запуск найпотужнішої з представлених досі міжконтинентальних ракет КНДР - "Хвасон-17". Уперше КНДР показала цю ракету під час параду восени 2021 року. Перший задокументований пуск ракети провели в березні цього року, однак він був невдалим.

Нині "Хвасон-17" вважається найбільшою та найпотужнішою міжконтинентальною ракетою в світі, що використовується в складі рухомого ґрунтового ракетного комплексу наземного базування. За оцінками аналітиків, у разі запуску звичною для балістичних ракет траєкторією така оснащена ядерною боєголовкою ракета здатна подолати відстань у 15 тисяч кілометрів. Цього досить, щоб досягти будь-якої точки США. За такі характеристики аналітики одразу охрестили "Хвасон-17" "ракетою-монстром".