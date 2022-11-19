Кім Чен Ин показав свою доньку на тлі "ракети-монстра"

На оприлюднених офіційними ЗМІ кадрах пуску надпотужної балістичної ракети КНДР присутня також донька північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Раніше про цю представницю династії Кімів було мало відомо.

Північнокорейський правитель Кім Чен Ин уперше показав широкому загалу свою неповнолітню доньку. На поширених у суботу, 19 листопада, кадрах офіційних видань КНДР - "Нодон Сінмун" і Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК) - видно самого Кіма в супроводі доньки під час підготовки до запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

В офіційних повідомленнях лише сухо зазначається, що лідер Північної Кореї спостерігав за пуском нової ракети разом зі своєю "любою донькою та дружиною".

На опублікованих кадрах і світлинах видно дівчину підліткового віку, котра прогулюється разом із батьком поблизу величезної ракети. Жодних інших деталей, зокрема вік дівчини та її ім'я, офіційні державні ЗМІ Північної Кореї не повідомили.

Кім Чен Ин одружився зі своєю дружиною Лі Соль Джу в 2009 році, повідомляє агентство AFP з посиланням на дані південнокорейських спецслужб. Наступного року вона народила їхню першу дитину, а друге і третє дитя - в 2013 і 2017 роках.

Єдине попереднє підтвердження існування дітей надійшло від колишньої зірки НБА Денніса Родмана, який стверджував, що зустрів маленьку доньку Кіма на ім'я Чжу Е під час візиту до КНДР у 2013 році. Донька, зображена на фотографіях, ймовірно, і є Чжу Е - другою дитиною Кіма.

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Успішне випробування "ракети-монстра"

Нагодою для публікації кадрів Кім Чен Ина разом з родиною став проведений напередодні успішний запуск найпотужнішої з представлених досі міжконтинентальних ракет КНДР - "Хвасон-17". Як повідомляли південнокорейські та японські військові, ракета досягла під час запуску апогею висоти в понад шість тисяч кілометрів. Дальність пуску становила близько тисячі кілометрів, а максимальна швидкість досягла 22 швидкості звуку.

Уперше КНДР представила цю ракету під час параду восени 2021 року. Перший задокументований пуск ракети провели в березні цього року, однак він був невдалим. Також не виключено, що Пхеньян запустив ракету саме цього типу 3 листопада, але й він завершився невдачею.

Нині "Хвасон-17" вважається найбільшою та найпотужнішою міжконтинентальною ракетою в світі, що використовується в складі рухомого ґрунтового ракетного комплексу наземного базування. За оцінками аналітиків, у разі запуску звичною для балістичних ракет траєкторією така оснащена ядерною боєголовкою ракета здатна подолати відстань у 15 тисяч кілометрів. Цього досить, щоб досягти будь-якої точки США. За такі характеристики аналітики одразу охрестили "Хвасон-17" "ракетою-монстром".

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Рік ракетних рекордів КНДР усупереч забороні

Цей рік став рекордним щодо кількості пусків північнокорейських балістичних ракет.

Такі дії Пхеньян чинить всупереч забороні на проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, що містить низка резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Крім того, Пхеньян підозрюють у підготовці до проведення чергового випробування атомної зброї.

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