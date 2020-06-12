 Північна Корея форсує розробку ракетної програми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2022

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Новини

Північна Корея форсує розробку ракетної програми

Керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що війні можна запобігти, лише маючи нищівну військову силу. Він пообіцяв продовжувати розробку ракетної зброї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час останнього випробування балістичної ракети

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час останнього випробування балістичної ракети

Північна Корея продовжить ракетні випробування та розробку ракетної програми. "Лише володіючи потужною ударною силою і нестримною військовою міццю, яка переважає, можна запобігти війні, гарантувати безпеку країни, стримати і взяти під контроль усі загрози та шантаж з боку імперіалістів", - заявив керівник КНДР Кім Чен Ин у понеділок, 28 березня, виступаючи з промовою перед чиновниками, вченими та технічним персоналом, які брали участь у останніх випробуваннях ракет.

Північнокорейський лідер пообіцяв, що КНДР продовжить нарощувати свої стратегічні сили.

Порушення резолюцій ООН

24 березня КНДР провела випробування нової, найбільшої досі міжконтинентальної балістичної ракети, перервавши власний мораторій, оголошений у 2018 році. США різко засудили ракетні випробування у Північній Кореї та запровадили нові санкції проти Пхеньяну. З критикою виступили також Південна Корея та Японія. Вони вказали, що КНДР, здійснюючи такі випробування, порушує резолюції ООН.

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США 25 березня заявили, що вимагають посилити санкції ООН проти Північної Кореї через "дедалі небезпечніші провокації", але Китай і Росія вже дали зрозуміти про свою незгоду і закликали, навпаки, до пом'якшення обмежуючих заходів проти КНДР.

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