США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Про запровадження обмежувальних дій повідомив у четвер, 24 березня, глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.
Під штрафні заходи, зокрема, потрапили дві російські компанії - постачальник металопрокату "Ардис Групп", комерційна фірма "Профпідшипник" - й одна фізособа, громадянин РФ Ігор Мічурін. Обмеження пов'язані з передаванням КНДР "чутливих елементів для північнокорейської рекетної програми", пояснили в американському зовнішньополітичному відомстві. Санкції введені й щодо Бюро з іноземних справ Другої академії природничих наук КНДР, а також - проти одного з громадян Північної Кореї.
КНДР раніше підтвердила, що випробувала 24 березня міжконтинентальну ракету "Хвасон-17" за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомило агенство ЦТАК (KCNA). Снаряд було випущено з району Сунан, де розташовано міжнародний аеропорт Пхеньян. Висота польоту перевищила 6200 кілометрів, відстань між точкою старту та падінням у Японському морі склала близько 1090 кілометрів.
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"Загроза нового роду"
У Японії вже назвали нещодавні випробування загрозою нового роду. "Це - серйозна загроза в іншому вимірі, аніж раніше", - сказав міністр оборони Японії Нобуо Кісі. За його словами, нова міжконтинентальна балістична ракета за звичайної траєкторії запуску може подолати відстань понад 15 тисяч кілометр і досягти будь-якої точки на території Сполучених Штатів, зокрема - і на Східному узбережжі.
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ЄС та G7 засудили випробовування ракети у КНДР
Європейський союз та міністри закордонних справ країн G7 виступили із заявою, у якій "рішуче засудили випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Вони підкреслили, що випробовування порушило санкції ООН, а "безрозсудні дії Пхеньяну" загрожують регіональному та міжнародному миру та безпеці".
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Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
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Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
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Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
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Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
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Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
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Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
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Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
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Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
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Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.
Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович