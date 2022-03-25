США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Про запровадження обмежувальних дій повідомив у четвер, 24 березня, глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

Під штрафні заходи, зокрема, потрапили дві російські компанії - постачальник металопрокату "Ардис Групп", комерційна фірма "Профпідшипник" - й одна фізособа, громадянин РФ Ігор Мічурін. Обмеження пов'язані з передаванням КНДР "чутливих елементів для північнокорейської рекетної програми", пояснили в американському зовнішньополітичному відомстві. Санкції введені й щодо Бюро з іноземних справ Другої академії природничих наук КНДР, а також - проти одного з громадян Північної Кореї.

КНДР раніше підтвердила, що випробувала 24 березня міжконтинентальну ракету "Хвасон-17" за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомило агенство ЦТАК (KCNA). Снаряд було випущено з району Сунан, де розташовано міжнародний аеропорт Пхеньян. Висота польоту перевищила 6200 кілометрів, відстань між точкою старту та падінням у Японському морі склала близько 1090 кілометрів.

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"Загроза нового роду"

У Японії вже назвали нещодавні випробування загрозою нового роду. "Це - серйозна загроза в іншому вимірі, аніж раніше", - сказав міністр оборони Японії Нобуо Кісі. За його словами, нова міжконтинентальна балістична ракета за звичайної траєкторії запуску може подолати відстань понад 15 тисяч кілометр і досягти будь-якої точки на території Сполучених Штатів, зокрема - і на Східному узбережжі.

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ЄС та G7 засудили випробовування ракети у КНДР

Європейський союз та міністри закордонних справ країн G7 виступили із заявою, у якій "рішуче засудили випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Вони підкреслили, що випробовування порушило санкції ООН, а "безрозсудні дії Пхеньяну" загрожують регіональному та міжнародному миру та безпеці".