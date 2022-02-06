Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН

Північна Корея протягом минулого року суттєво розвинула свою ядерну та ракетну програми, ідеться у звіті ООН, який має конфіденційний характер, але резюме якого надано у неділю, 6 лютого, для ознайомлення агенціям.

"Навіть якщо дані про ядерні випробовування та запуск балістичних ракет не стають відомі, КНДР розвиває можливості для виробництва компонентів ядерних установок", - цитує звіт ООН Reuters.

Дальність ракет Північної Кореї, про які відомо, на графіку

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Експерти зазначають, що в рамках ядерної та ракетної програм КНДР розбудовує відповідну інфраструктуру. Як пише Reuters, для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдавався до кібер-атак, а також до крадіжок криптовалют.

AP додає, що Північна Корея апробує нові технології, в тому числі ймовірне гіперзвукове наведення боєголовок. Крім того, КНДР продемонструвала "розширені можливості для швидкого розгортання та мобільності, у тому числі на морі", її ракетних військ.

Нагадаємо, резолюції ООН забороняють тестування ядерної зброї та балістичних ракет КНДР. Північна Корея перебуває під жорсткими міжнародними санкціями і в майже повній міжнародній ізоляції. США і низка інших країн закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.