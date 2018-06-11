 Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

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Новини

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря. За даними військових Південної Кореї снаряд упав у воду.

Репортаж із Південної Кореї про запуск ракети КНДР 5 січня 2022

КНДР запустила ракету у напрямку Японського моря

Північна Корея в середу, 5 січня, запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря, повідомляє агенція "Ренхап" з посиланням на військових Південної Кореї.

Ракету було запущено на схід близько 8:10 (1:10 за Києвом) із наземної платформи, повідомив південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів.

"Для отримання додаткової інформації розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять докладний аналіз", - цитує агентство повідомлення військових.

Збройні сили Південної Кореї у співпраці з США уважно стежать за відповідними пересуваннями КНДР та підтримують готовність до можливих додаткових запусків Північної Кореї, зазначили військові. Тим часом уряд Японії скликав екстрену нараду своєї групи реагування.

Як зазначають місцеві ЗМІ, чиновники продовжують аналізувати інформацію та стежити за ситуацією. У свою чергу, берегова охорона Японії закликає судна зберігати пильність. Передбачається, що запущений КНДР снаряд упав у море.

Це перший запуск із жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету підводних човнів. Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. КНДР перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

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