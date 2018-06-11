Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея в середу, 5 січня, запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря, повідомляє агенція "Ренхап" з посиланням на військових Південної Кореї.

Ракету було запущено на схід близько 8:10 (1:10 за Києвом) із наземної платформи, повідомив південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів.

"Для отримання додаткової інформації розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять докладний аналіз", - цитує агентство повідомлення військових.

Збройні сили Південної Кореї у співпраці з США уважно стежать за відповідними пересуваннями КНДР та підтримують готовність до можливих додаткових запусків Північної Кореї, зазначили військові. Тим часом уряд Японії скликав екстрену нараду своєї групи реагування.

Як зазначають місцеві ЗМІ, чиновники продовжують аналізувати інформацію та стежити за ситуацією. У свою чергу, берегова охорона Японії закликає судна зберігати пильність. Передбачається, що запущений КНДР снаряд упав у море.

Це перший запуск із жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету підводних човнів. Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. КНДР перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

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