 США закликали КНДР припинити ракетні випробування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2021

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Новини

США закликали КНДР припинити ракетні випробування

Представник США назвав нещодавнє випробування КНДР балістичної ракети "контрпродуктивним" кроком та закликав розпочати переговори щодо денуклеаризації.

Запуск ракети в КНДР

Запуск ракети в КНДР (архівне фото)

США закликали КНДР припинити ракетні випробування і повернутися до переговорів. Про це у неділю, 24 жовтня, заявив спеціальний представник США з Північної Кореї Сунг Кім.

"Ми закликаємо КНДР припинити ці провокації та інші дії, які дестабілізують обстановку. Замість цього слід почати діалог", - цитує дипломата агенція AP.

Представник США наголосив, що Вашингтон готовий до такого діалогу з Північною Кореєю без попередніх умов. "Ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не мають ворожих намірів щодо КНДР", - додав дипломат.

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Також Кім назвав нещодавнє випробування Пхеньяном балістичної ракети з підводного човна "контрпродуктивним" кроком проти сталого миру на Корейському півострові, зазначає агенція Reuters.

Ракетні випробування КНДР

Нагадаємо, у вівторок, 19 жовтня, військові КНДР здійснили запуск щонайменше однієї балістичної ракети з підводного човна у напрямку Японського моря. 

28 вересня військові з КНДР випробували гіперзвукову ракету, 15 вересня вони провели випробувальний пуск двох ракет малої дальності в Японському морі. За кілька днів до цього Пхеньян провів випробування крилатої ракети нового типу. Тоді президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав ці випробування "провокацією".

Раніше, в середині червня, на з'їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова "і до діалогу, і до конфронтації зі США". Незадовго до цього Сполучені Штати і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

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