КНДР запустила дві балістичні ракети

Північна Корея випустила у середу, 15 вересня, дві балістичні ракети у бік Японського моря, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та південнокорейська агенція Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ці ракети невпізнаного типу запустили з центральних внутрішніх районів КНДР. Південна Корея спільно з військовими США аналізує деталі запуску. "Наші військові підтримують повну боєготовність у тісній співпраці з США", - йдеться в повідомленні південнокорейських військових.

До цього уряд Японії також заявив про можливий запуск балістичної ракети з КНДР. В Токіо зазначили, що збирають інформацію про запуск, і додали, що ракети впали за межами виключної економічної зони Японії.

Нагадаємо, що раніше Північна Корея оголосила про успішні випробування крилатих ракет великої дальності нового типу, повідомило агентство Yonhap. За твердженням Пхеньяна, випробування пройшли 11-12 вересня.