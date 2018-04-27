 Північна Корея запустила дві ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

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Новини

Північна Корея запустила дві ракети

КНДР, за попередніми даними, запустила балістичні ракети вперше з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента США. Це відбулося на тлі відсутності прогресу щодо ядерних переговорів між країнами.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети

Північна Корея запустила дві балістичні ракети (архівне фото)

Північна Корея у четвер, 25 березня, запустила, за попередніми даними, дві балістичні ракети малої дальності у напрямку відкритого моря під час свого останнього випробування. Про це повідомили військові у Південній Кореї, передає агенція AP.

Ракети запустили з інтервалом трохи менше 20 хвилин із східного узбережжя. Вони пролетіли 450 кілометрів, повідомив генштаб Південної Кореї і висловив "глибоке занепокоєння". Спершу у Південній Кореї повідомили про запуск нерозпізнаних об'єктів, однак згодом уточнили, що йдеться, очевидно, про балістичні ракети. 

Крім того, в Японії теж повідомили про запуск, як припускають, балістичних ракет з КНДР. Прем'єр-міністр цієї країни Йосіхіде Суга заявив, що ці запуски ракет загрожують "миру і безпеці в Японії та регіоні''. Він запевнив, що Токіо тісно координуватиме свої дії з Вашингтоном та Сеулом з питання щодо випробування ракет Пхеньяном.

При цьому, як зауважує агентство, цей запуск став першим серйозним випробуванням балістичних ракет з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента США. Таким чином, як зазначають оглядачі, Пхеньян посилює тиск на Вашингтон, поки немає жодного прогресу щодо ядерних переговорів між країнами.

До цього, 21 березня повідомлялося про запуск Пхеньяном крилатих ракет. Утім в адміністрації президента США заявили, що не вважають ті запуски масштабною провокацією. У Білому домі назвали ці дії "нормальною військовою активністю". На відміну від балістичних, крилаті ракети не потрапляють під санкції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, які, залежно від їхньої конструкції, також можуть нести ядерну боєголовку.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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