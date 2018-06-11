КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

Північна Корея провела випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності нового типу, повідомило в ніч на понеділок, 13 вересня, північнокорейське державне інформагентство KCNA. Воно назвало випробування успішними, уточнивши, що на них були присутні високопоставлені чиновники країни. В ході випробувань 11 і 12 вересня ракети пролетіли 1500 кілометрів, вразили цілі і впали в територіальні води КНДР, повідомило KCNA.

Раніше, в середині червня, на з'їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова "і до діалогу, і до конфронтації зі США". Незадовго до цього Сполучені Штати і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

У 2018-2019 роках Кім Чен Ин провів зустрічі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, - під час яких обговорювалося майбутнє ядерного арсеналу КНДР. Однак ці переговори зайшли в глухий кут після того, як північнокорейський лідер зажадав скасування санкцій проти його країни у відповідь на часткове згортання Пхеньяном ядерної програми.

Можливий запуск експериментального ядерного реактора в КНДР

В кінці серпня 2021 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в річному звіті висловили припущення, що КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені. "З початку липня 2021 року з'явилися відповідні ознаки, пов'язані з роботою реактора, включно зі скиданням води, що охолоджує", - наголошується в доповіді МАГАТЕ.

У центрі Йонбен розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількості якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних зарядів. Реактор почали демонтувати у 2007 році - відповідно до угод представників "шістки" (США, Китаю,Японії, Росії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічної допомоги в обмін на згортання її ядерних програм.