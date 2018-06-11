 КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

Про успішний випробувальний запуск Пхеньяном нової крилатої ракети великої дальності заявило північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Випробування крилатої ракети великої дальності

Випробування крилатої ракети великої дальності

Північна Корея провела випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності нового типу, повідомило в ніч на понеділок, 13 вересня, північнокорейське державне інформагентство KCNA. Воно назвало випробування успішними, уточнивши, що на них були присутні високопоставлені чиновники країни. В ході випробувань 11 і 12 вересня ракети пролетіли 1500 кілометрів, вразили цілі і впали в територіальні води КНДР, повідомило KCNA.

Раніше, в середині червня, на з'їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова "і до діалогу, і до конфронтації зі США". Незадовго до цього Сполучені Штати і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

У 2018-2019 роках Кім Чен Ин провів зустрічі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, - під час яких обговорювалося майбутнє ядерного арсеналу КНДР. Однак ці переговори зайшли в глухий кут після того, як північнокорейський лідер зажадав скасування санкцій проти його країни у відповідь на часткове згортання Пхеньяном ядерної програми.

Можливий запуск експериментального ядерного реактора в КНДР

В кінці серпня 2021 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в річному звіті висловили припущення, що КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені. "З початку липня 2021 року з'явилися відповідні ознаки, пов'язані з роботою реактора, включно зі скиданням води, що охолоджує", - наголошується в доповіді МАГАТЕ.

У центрі Йонбен розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількості якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних зарядів. Реактор почали демонтувати у 2007 році - відповідно до угод представників "шістки" (США, Китаю,Японії, Росії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічної допомоги в обмін на згортання її ядерних програм.

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