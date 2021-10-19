Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у напрямку Японського моря. Останнім часом КНДР проводить ракетні випробування регулярно.
У вівторок, 19 жовтня, військові КНДР здійснили запуск щонайменше однієї ракети, ймовірно балістичної, з підводного човна у напрямку Японського моря, повідомляє агенція "Ренхап" з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
Вказується, що балістична ракета малої дальності була випущена з району портового північнокорейського міста Синпхо. Запуск був зафіксований о 10:17 за місцевим часом.
Військові Південної Кореї наголосили, що уважно стежать за ситуацією у співпраці зі США, щоб готуватися до можливих додаткових запусків.
Читайте також: МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені
При цьому, адміністрація президента Південної Кореї заявила, що проведе засідання Ради національної безпеки у відповідь на запуск снаряда Північною Кореєю.
Своєю чергою, у Тихоокеанському командуванні Збройних сил США заявили, що вони залишаються пильними перед провокаціями Північної Кореї і тісно співпрацюватимуть з Південною Кореєю та Японією для підтримки безпеки в регіоні.
Водночас, як зазначає газета The Washington Post, японські військові заявили, що за даними первинного аналізу, Північна Корея випустила дві балістичні ракети.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що "ми не можемо ігнорувати нещодавні розробки Північної Кореї в сфері ракетних технологій і вплив їх на безпеку Японії і регіону".
За даними оборонного відомства Японії, одна з ракет пролетіла по "неправильній траєкторії" до 600 кілометрів, досягши максимальної висоти в 50 кілометрів.
Читайте також: Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї
Як зазначає агенція AP, ракетні випробування Північної Кореї відбулися через кілька годин після того, як офіційний Вашингтон у понеділок офіційно підтвердив свої наміри відновити дипломатичний діалог з Пхеньяном без усіляких попередніх умов.
Нагадаємо, що 28 вересня військові з КНДР випробували гіперзвукову ракету, 15 вересня вони провели випробувальний пуск двох ракет малої дальності в Японському морі. За кілька днів до цього Пхеньян провів випробування крилатої ракети нового типу. Тоді президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав ці випробування "провокацією".
Раніше, в середині червня, на з'їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова "і до діалогу, і до конфронтації зі США". Незадовго до цього Сполучені Штати і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.
КНДР відзначила 73-тю річницю свого заснування нічним парадом у столиці Пхеньяні. Лідер країни Кім Чен Ин відвідав парад, проте не виступав з промовою.