 Північна Корея провела нові ракетні випробування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у напрямку Японського моря. Останнім часом КНДР проводить ракетні випробування регулярно.

Запуск балістичної ракети

Балістична ракета

У вівторок, 19 жовтня, військові КНДР здійснили запуск щонайменше однієї ракети, ймовірно балістичної, з підводного човна у напрямку Японського моря, повідомляє агенція "Ренхап" з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Вказується, що балістична ракета малої дальності була випущена з району портового північнокорейського міста Синпхо. Запуск був зафіксований о 10:17 за місцевим часом.

Військові Південної Кореї наголосили, що уважно стежать за ситуацією у співпраці зі США, щоб готуватися до можливих додаткових запусків.

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При цьому, адміністрація президента Південної Кореї заявила, що проведе засідання Ради національної безпеки у відповідь на запуск снаряда Північною Кореєю.

Своєю чергою, у Тихоокеанському командуванні Збройних сил США заявили, що вони залишаються пильними перед провокаціями Північної Кореї і тісно співпрацюватимуть з Південною Кореєю та Японією для підтримки безпеки в регіоні.

Японські військові заявили про запуск двох ракет Північною Кореєю

Водночас, як зазначає газета The Washington Post, японські військові заявили, що за даними первинного аналізу, Північна Корея випустила дві балістичні ракети.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що "ми не можемо ігнорувати нещодавні розробки Північної Кореї в сфері ракетних технологій і вплив їх на безпеку Японії і регіону".

За даними оборонного відомства Японії, одна з ракет пролетіла по "неправильній траєкторії" до 600 кілометрів, досягши максимальної висоти в 50 кілометрів.

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Як зазначає агенція AP, ракетні випробування Північної Кореї відбулися через кілька годин після того, як офіційний Вашингтон у понеділок офіційно підтвердив свої наміри відновити дипломатичний діалог з Пхеньяном без усіляких попередніх умов.

Ракетні випробування КНДР

Нагадаємо, що 28 вересня військові з КНДР випробували гіперзвукову ракету, 15 вересня вони провели випробувальний пуск двох ракет малої дальності в Японському морі. За кілька днів до цього Пхеньян провів випробування крилатої ракети нового типу. Тоді президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав ці випробування "провокацією". 

Раніше, в середині червня, на з'їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова "і до діалогу, і до конфронтації зі США". Незадовго до цього Сполучені Штати і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

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КНДР знову запустила ракету в Японське море

Північна Корея запустила ракету малої дальності в Японське море. Наразі тип цієї ракети невідомий, але в Японії припускають, що вона була балістичною.  

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