КНДР заявляє, що випробувала гіперзвукову ракету

Військові з КНДР повідомили в середу, 29 вересня, що напередодні випробували гіперзвукову ракету, повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на офіційні північнокорейські ЗМІ. Йдеться про ракету "Хвасон-8". Випробування в Пхеньяні назвали успішним.

Північнокорейські ЗМІ зазначають, що розробка гіперзвукової ракети - один із п'яти пріоритетів п'ятирічного військового плану, схваленого в січні 2021 року. Згідно Центральним телеграмним агентством Кореї (ЦТАК), випробування пройшло вранці 28 вересня в селі Доян в провінції Чаган. "Розробка цієї системи озброєнь (...) має велике стратегічне значення в (...) сфері всебічного зміцнення обороноздатності нашої держави з метою самозахисту", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна" північнокорейське агентство.

Зазначається, що за випробуванням спостерігав член президії політбюро ЦК Трудової партії Кореї, секретар ЦК партії Пак Чон Чхон разом із керівними кадрами галузі оборонної науки. "Пак Чон Чхон заявив про стратегічну важливість розробки гіперзвукової ракети і її поставки на бойове чергування (...)", - йдеться в повідомленні ЦТАК.

Напередодні стало відомо про випробування КНДР ракети, але спочатку Пхеньян не повідомляв подробиці. Досі КНДР не мала зброї такого типу.

Держдепартамент США заявив, що засуджує запуск Північною Кореєю ракети, й одночасно закликав Пхеньян до діалогу. При цьому американські військові заявили, що проведений КНДР ракетний пуск не загрожує безпеці Сполучених Штатів, і додали, що продовжать стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що 15 вересня КНДР провела випробувальний пуск двох ракет малої дальності в Японському морі. За кілька днів до цього Пхеньян провів випробування крилатої ракети нового типу. Тоді президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав ці випробування "провокацією".