КНДР заявляє, що випробувала гіперзвукову ракету

У КНДР заявили, що випробували гіперзвукову ракету. Її розробка - один із п'яти пріоритетів п'ятирічного військового плану КНДР, схваленого в 2021 році, пишуть північнокорейські ЗМІ.
Люди в Південній Кореї дивляться у теленовинах сюжет про запуск ракети у КНДР
Військові з КНДР повідомили в середу, 29 вересня, що напередодні випробували гіперзвукову ракету, повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на офіційні північнокорейські ЗМІ. Йдеться про ракету "Хвасон-8". Випробування в Пхеньяні назвали успішним.
Північнокорейські ЗМІ зазначають, що розробка гіперзвукової ракети - один із п'яти пріоритетів п'ятирічного військового плану, схваленого в січні 2021 року. Згідно Центральним телеграмним агентством Кореї (ЦТАК), випробування пройшло вранці 28 вересня в селі Доян в провінції Чаган. "Розробка цієї системи озброєнь (...) має велике стратегічне значення в (...) сфері всебічного зміцнення обороноздатності нашої держави з метою самозахисту", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна" північнокорейське агентство.
Зазначається, що за випробуванням спостерігав член президії політбюро ЦК Трудової партії Кореї, секретар ЦК партії Пак Чон Чхон разом із керівними кадрами галузі оборонної науки. "Пак Чон Чхон заявив про стратегічну важливість розробки гіперзвукової ракети і її поставки на бойове чергування (...)", - йдеться в повідомленні ЦТАК.
Напередодні стало відомо про випробування КНДР ракети, але спочатку Пхеньян не повідомляв подробиці. Досі КНДР не мала зброї такого типу.
Держдепартамент США заявив, що засуджує запуск Північною Кореєю ракети, й одночасно закликав Пхеньян до діалогу. При цьому американські військові заявили, що проведений КНДР ракетний пуск не загрожує безпеці Сполучених Штатів, і додали, що продовжать стежити за ситуацією.
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.