 КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

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Новини

КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування

За словами експертів може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.

У Сеулі, Південна Корея, глядачі спостерігають на екрані запуск ракети у Північній Кореї

Північна Корея знову запустила ракету в бік Японського моря

Північна Корея вкотре запустила невідомий снаряд у бік Японського моря. Про це в неділю, 30 січня, повідомило агентство Ренхап із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) збройних сил Південної Кореї. За оцінками військових експертів, снаряд є балістичною ракетою.

За даними генерального секретаря уряду в Токіо Хірокадзу Мацуно, ракета, пролетівши 800 км за пів години, впала поза винятковою економічною зоною Японії. Якщо ці дані підтвердяться, зазначають експерти, може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року. За даними Сеула, Північна Корея запустила ракету середньої дальності, яка летіла на висоті до 2000 км.

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У Ренхап зазначили, що у зв'язку з нинішнім ракетним пуском президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликає засідання Ради нацбезпеки.

У свою чергу агентство Кіодо з посиланням на джерела повідомило, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда теж скликав Раду нацбезпеки країни.

Попередні запуски ракет

Цей запуск став уже сьомим випробуванням ракетного озброєння КНДР від початку року. 5 та 11 січня відбулися запуски гіперзвукових ракет. Ці ракети здатні розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку і маневрувати після запуску. Під час другого випробування був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

14 січня КНДР запустила у напрямку Японського моря дві балістичні ракети малої дальності із залізничних платформ. За даними південнокорейських військових, балістичні ракети малої дальності пролетіли 430 кілометрів на максимальній висоті 36 кілометрів, перш ніж впасти в море. Випробування відбулося після накладання США нових санкцій на п'ятьох людей, дотичних до розробки ракетної програми КНДР. У відповідь у Пхеньяні назвали санкції "провокацією" і звинуватили США в "навмисній ескалації"ситуації, а також пообіцяли "ніколи не відмовлятися від свого права на самооборону".

Січневі запуски стали першими випробуваннями КНДР, здійсненими з жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету для підводних човнів. Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. КНДР перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.

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