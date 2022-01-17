Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея здійснили запуск щонайменше двох ракет, ймовірно, балістичних, повідомляє у понеділок, 17 січня, агенція AFP з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

За даними південнокорейських військових, балістичні ракети малої дальності були випущені на схід від аеропорту північнокорейської столиці Пхеньян.

У береговій охороні Японії також підтвердили виявлення запуску "можливої балістичної ракети" з боку КНДР.

Попередні запуски ракет

Цей запуск став уже четвертим випробуванням ракетного озброєння КНДР від початку року. 5 та 11 січня відбулися запуски гіперзвукових ракет. Ці ракети здатні розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку, і маневрувати після запуску. Під час другого випробування був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

14 січня КНДР запустила у напрямку Японського моря дві балістичні ракети малої дальності із залізничних платформ. За даними південнокорейських військових, балістичні ракети малої дальності пролетіли 430 кілометрів на максимальній висоті 36 кілометрів, перш ніж впасти в море. Випробування відбулося після накладання США нових санкцій на п'ятьох людей, дотичних до розробки програми балістичної зброї КНДР. У відповідь у Пхеньяні назвали санкції "провокацією" і звинуватили США в "навмисній ескалації" ситуації, а також пообіцяли "ніколи не відмовлятися від свого права на самооборону".

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Січневі запуски стали першими випробуваннями КНДР, здійсненими з жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету для підводних човнів. Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. КНДР перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.