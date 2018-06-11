Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

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Як зазначили у Пхеньяні, країна застосує ядерну зброю для знищення противника у разі, якщо Сеул завдасть превентивного удару. Напередодні про можливу реалізацію цього варіанту заявляв міністр оборони Південної Кореї.
Північна Корея використає свою ядерну зброю, щоб "знищити" армію Південної Кореї, якщо та завдасть превентивного удару, заявила у вівторок, 5 квітна сестра лідера Кім Чен Ина та заступниця голови відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон.
"Якщо Південна Корея вибере з нами військову конфронтацію, наші ядерні бойові сили неминуче повинні будуть виконувати свій обов'язок", - сказала Кім Йо Чжон. Це не перша подібна погроза за останні дні на тлі відновлення випробувань зброї Пхеньяном.
1 квітня міністр оборони Південної Кореї Со Ук заявив, що армія може завдати удару по місцях пуску ракет і командним об'єктам у КНДР, якщо Пхеньян направить ракети проти Сеула. Тоді сестра лідера КНДР відповіла, що Південна Корея має "приборкати себе, якщо хоче запобігти катастрофі". За її словами, "основне завдання" ядерних сил країни полягає в стримуванні, але якщо виникне збройний конфлікт, така зброя буде використана для "знищення збройних сил противника під час удару".
24 березня КНДР випробувала міжконтинентальну ракету "Хвасон-17" за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Снаряд було випущено з району Сунан, де розташовано міжнародний аеропорт Пхеньяна. Висота польоту перевищила 6200 кілометрів, відстань між точкою старту та падінням у Японському морі становила близько 1090 кілометрів.
15 квітня Північна Корея відзначатиме 110-ту річницю від дня народження засновника Кім Ір Сена - діда нинішнього лідера Кіма. Як правило, Пхеньян відзначає ключові національні річниці військовими парадами, великими випробуваннями зброї або запусками супутників.