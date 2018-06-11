Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

Північна Корея використає свою ядерну зброю, щоб "знищити" армію Південної Кореї, якщо та завдасть превентивного удару, заявила у вівторок, 5 квітна сестра лідера Кім Чен Ина та заступниця голови відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон.

"Якщо Південна Корея вибере з нами військову конфронтацію, наші ядерні бойові сили неминуче повинні будуть виконувати свій обов'язок", - сказала Кім Йо Чжон. Це не перша подібна погроза за останні дні на тлі відновлення випробувань зброї Пхеньяном.

1 квітня міністр оборони Південної Кореї Со Ук заявив, що армія може завдати удару по місцях пуску ракет і командним об'єктам у КНДР, якщо Пхеньян направить ракети проти Сеула. Тоді сестра лідера КНДР відповіла, що Південна Корея має "приборкати себе, якщо хоче запобігти катастрофі". За її словами, "основне завдання" ядерних сил країни полягає в стримуванні, але якщо виникне збройний конфлікт, така зброя буде використана для "знищення збройних сил противника під час удару".

Випробування КНДР

24 березня КНДР випробувала міжконтинентальну ракету "Хвасон-17" за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Снаряд було випущено з району Сунан, де розташовано міжнародний аеропорт Пхеньяна. Висота польоту перевищила 6200 кілометрів, відстань між точкою старту та падінням у Японському морі становила близько 1090 кілометрів.

15 квітня Північна Корея відзначатиме 110-ту річницю від дня народження засновника Кім Ір Сена - діда нинішнього лідера Кіма. Як правило, Пхеньян відзначає ключові національні річниці військовими парадами, великими випробуваннями зброї або запусками супутників.