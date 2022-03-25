США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР

США оголосили про нові санкції через випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Про запровадження обмежувальних заходів повідомив у четвер, 24 березня, голова пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

Під санкції, зокрема, потрапили дві російські компанії - постачальник металопрокату "Ардис Групп", комерційна фірма "Профподшипник" - та одна фізособа, громадянин РФ Ігор Мічурін. Обмеження пов'язані з передачею КНДР "чутливих елементів для північнокорейської ракетної програми", пояснили в американському зовнішньополітичному відомстві. Санкції запроваджено і проти Бюро із закордонних справ Другої академії природничих наук КНДР, а також - громадянина Північної Кореї.

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Раніше КНДР підтвердила, що випробувала 24 березня міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17" за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд був запущений із району Сунан, де розташований міжнародний аеропорт Пхеньяна. Висота польоту перевищила 6200 кілометрів, відстань між точками старту та падіння у Японському морі становила близько 1090 кілометрів.

"Загроза нового порядку"

У Японії вже назвали нещодавнє випробування загрозою для нового порядку. "Це - серйозна загроза в іншому вимірі, ніж раніше", - вважає міністр оборони Японії Нобуо Кісі. За його словами, нова міжконтинентальна балістична ракета за звичайної траєкторії запуску здатна подолати відстань понад 15 тисяч кілометрів і досягти будь-якої точки на території Сполучених Штатів, зокрема на Східному узбережжі. США та Німеччина засудили пуск.

Випробування винесуть на обговорення Радбезу ООН

Рада безпеки ООН обговорить ракетне випробування 25 березня. Початок зустрічі запланований на 15:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом), повідомили дипломатичні джерела в ООН.

Північна Корея раніше, 16 березня, запустила снаряд із району Сунан у Пхеньяні, проте тоді ракетні випробування провалилися, зазначали у Комітеті начальників штабів (КНШ) Республіки Корея (РК). З початку року Пхеньян провів сім ракетних випробувань та два запуски "розвідувальних супутників", вказували в КНДР.

Північна Корея перебуває під санкціями США та ООН через свою ракетну та ядерну програми, і майже повністю ізольована на світовій арені. Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин раніше пообіцяв на зборах правлячої партії, що країна продовжить зміцнювати свій військовий потенціал.