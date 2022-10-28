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Енергетична криза
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети
Північна Корея готується до ядерного випробування, вважають в МАГАТЕ.Фото: KCNA/Reuters
ПолітикаПівнічна Корея

МАГАТЕ: КНДР готується провести ядерні випробування

Степан Смишляєв
29 хв. тому

Попри сподівання агентства на те, що випробування не відбудуться, фіксуються нові ознаки підготовки до них. Також в п'ятницю КНДР провела нові пуски ракет.

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Дедалі більше ознак, які фіксує Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ), вказують на те, що Північна Корея готується провести випробування ядерної зброї. Про це заявив ввечері четверга, 27 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Ми сподіваємося, що цього не станеться, але, на жаль, ознаки вказують на протилежне", -  визнав Гроссі, якого цитує агенція AFP.

Випробування, якщо воно станеться, стане сьомим в історії КНДР і першим з 2017 року, що підтверджує, що ядерна програма країни "розвивається повним ходом".

На думку експертів, цього разу Північна Корея може випробувати тактичний ядерний заряд, потужність якого значно нижча, ніж у стратегічної ядерної зброї, зауважує AFP.

У вересні КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою, ухваливши закон про ядерну зброю, що дозволяє її превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу. На тлі цього в МАГАТЕ повідомляли, що ядерний полігон Пунгері в КНДР, ймовірно, залишається у робочому стані та готовий до проведення ядерних випробувань. До того ж, за даними МАГАТЕ, Північна Корея продовжує будівельні роботи на ядерних об'єктах у Йонбені. Є ознаки того, що там діє ядерний реактор потужністю п'ять мегават.

Нові ракетні випробування КНДР

Крім того, в останні місяці Північна Корея регулярно проводить випробування різних видів ракет, які можуть нести ядерну зброю: від ракет малої дальності до міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Останній запуски балістичних ракет малої дальності був зафіксований у п'ятницю, 28 жовтня, біля східного узбережжя країни, повідомили  в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, пише Reuters.

Тим часом Південна Корея завершує майже двотижневі великі військові навчання, спрямовані на стримування свого північного сусіда. 24 жовтня Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами на морському кордоні на західному узбережжі.

Північна Корея випробувала ядерну боєголовку (09.09.2016)

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