Північна Корея запустила балістичну ракету - Південна Корея

Південнокорейські військові повідомляють, що КНДР здійснила запуск ракети у бік Японського моря на тлі прибутя до Пусана авіаносної групи з США.

Північна Корея у неділю, 25 вересня, запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Про це повідомляє агенція "Ренхап" із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) збройних сил Південної Кореї.

ОКНШ визначив, що балістичну ракету малої дальності запустили з провінції Північний Пхеньян. За його даними, ракета пролетіла відстань близько 600 кілометрів, максимальна висота польоту була приблизно 60 кілометрів, а швидкість - близько 5 махів.

Розвідувальні органи Південної Кореї та США "проводять детальний аналіз для визначення інших деталей", повідомили в ОКНШ.

Запуск ракети з боку КНДР відбувся під час прибуття до південнокорейського порту Пусан авіаносної групи на чолі з авіаносцем Ronald Reagan. Це перші спільні американо-південнокорейські навчання за п’ять років. Як заявило агенціх "Ренхап" офіційне джерело, метою прибуття авіаносця є саме демонстрація надійності союзу Південної Кореї та США, а також "готовність стримати ядерні та ракетні погрози Північної Кореї".

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Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою

Нагадаємо, 9 вересня парламент Північної Кореї ухвалив закон про ядерну зброю, що дозволяє застосовувати її превентивно для оборони у разі зовнішньої загрози нападу.

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час виступу у парламенті заявив, що ядерна зброя необхідна для протистояння Сполученим Штатам Америки, і Пхеньян від неї не відмовиться ніколи. За його словами, США хочуть послабити північнокорейську оборону та зрештою повалити уряд.

Ухвалення закону про ядерну зброю він назвав кроком до закріплення ядерного статусу країни та дав зрозуміти, що така зброя не буде предметом торгів. Західні ЗМІ зазначають, що ухваленням закону Північна Корея офіційно оголосила себе ядерною державою.

КНДР готується випробовувати ядерну зброю

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї. У своїй конфіденційній доповіді на початку серпня організація заявила, що останніми місяцями на випробувальному полігоні на півночі країни помітили будівельні роботи.

Супутникові знімки засвідчили, що КНДР ремонтує мережу тунелів на ядерному полігоні "Пунгері", а також відновлює споруди, які знесли у 2018 році під час переговорів із США.

Наприкінці липня Північна Корея заявила, що готова до конфронтації з США і може мобілізувати свої ядерні засоби стримування.

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